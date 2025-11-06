日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が6日までにYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。日本ハム時代の強力外野陣とコーチの絶妙な関係性を明かした。

日本ハム時代の12年、開幕から24打席連続無安打と極度の不振に陥った中田氏。スランプ時には大先輩の稲葉篤紀氏や清水雅治外野守備走塁コーチに支えられたという。

当時の日本ハム外野陣は右翼・陽岱鋼、中堅・糸井嘉男、左翼・中田翔という超強力布陣。性格も個性派ぞろいで、杉谷拳士氏は「清水さんも大変だったですよ」と回想した。

中田氏も「確かに大変やな。俺はこういう“はあ？”みたいな感じで、糸井嘉男さんはたまに突っかかっていく時があった。陽岱鋼は陽岱鋼で困ったら日本語分からんふりするから。“ボクニホンゴワカリマセン”とか言い出すやん」とぶっちゃけた。

杉谷氏は「僕は3人のバックアップだから行く準備をするけど、（交代をめぐり）ケンカするから、コーチたちとみんなで。“入っていけないな”と。結局、清水さんに“おい、どうなってんだ、嘉男とか！”とか凄い怒られるんだけど、“俺、全然関係ないのに”と思いながら」と、とばっちりを受けていたことを告白。それでも中田氏は「でもいい関係性だったよね。コーチだから目上だけど、言いたいことを素直に言う。それに対して清水さんの返答がある。会話のキャッチボールがある。だからあの時、強かった」とまとめていた。