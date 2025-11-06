お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が7日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。「血の気が引いた」という、しずる池田一真の生放送でのひとことを明かした。

番組には、「キングオブコント2025」決勝に出場した、ロングコートダディ、や団、しずるが出演した。

若林は「池田くんなんてヤバいよ。さんまさんと太田さんのネタに対して『偽物のネタ』って言ってて、さすがにリビングでも血の気引いた」と笑った。池田は「キングオブコント」の前に生放送されていた「お笑いの日」内の明石家さんま、爆笑問題太田光のコラボネタに「いつまで偽物のネタやってんだよ」と発言し、話題になっていた。

池田は「緊張してるっていうのをしゃべりでごまかしてるって感じがあって、なんか言わなきゃみたいなので、自分でも『言うな！』って思いながら、言っちゃってるんですよ」と当時を振り返った。「そうしたら、あんな結果（決勝5位）だったので恥ずかしくて」とその後の決勝を自虐し笑わせた。相方の純は「偽物がフリになっちゃって」と笑った。

しずるは「キングオブコント」でB’zの「LOVE PHANTOM」に合わせて裏社会の抗争を口パクで表現する、コントを披露していた。決勝では5位となり、審査員を務めた後輩芸人のシソンヌじろうから「ウケてなかったんですよ」と評され、スタジオで爆笑が起こっていた。