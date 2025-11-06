長友・大迫ら天皇杯組招集せず…森保監督が“8分間熱弁”「選手もクラブも痛みのないように」山本NDは日程問題に「申し訳ない」
日本代表の森保一監督が6日、今月のキリンチャレンジカップ2試合に臨むメンバー26人を発表し、代表活動期間中の今月16日に天皇杯準決勝を控えているGK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)、MF相馬勇紀(町田)、MF望月ヘンリー海輝(町田)の4選手が10月メンバーから選外となった。
このうち大迫は2023年3月の第2次森保ジャパン発足以降、右手舟状骨骨折の手術で離脱中だったアジア杯を除いた全活動に参加しており、6月・9月・10月の活動はチームがルヴァン杯を戦っているなかで代表に合流していた。また長友もアジア杯後に行われた昨年3月のW杯2次予選・北朝鮮戦で復帰して以降全ての活動に参加しており、いずれも天皇杯がなければ招集が確実視されていた立場。これまで以上にカップ戦を戦うクラブへの配慮を行う形となった。
森保監督はこの日の会見で、選手招集の大前提として「まずはIW(国際Aマッチウィーク)がある中で、選手の招集(可否)は常に考えている」と説明。国際サッカー連盟(FIFA)が定めるIW期間は代表チーム側に優先権があるが、「今回はわかりやすく天皇杯準決勝に出ているチームで10月の活動に招集させてもらっていた選手が多くいないので、皆さんにもわかりやすいと思うが、これまでも実は色々とクラブとやりとりをしているなかでこういった調整をしていた」と明かした。
森保監督が例に挙げたのは、ルヴァン杯を戦うチームを離れて招集されていた大迫、DF荒木隼人(広島)が90分間起用された9月の国際親善試合アメリカ戦(●0-2)だ。「9月以降に関してはケースバイケースで、我々がどういう意図を持ってその活動をしていくかということで、選手を招集させていただくのか、そうではないのかということで考えている。9月は“使わずに招集”ではなくアメリカ戦で使っている。2試合の中で実戦経験をどう考えていくかということと、実戦はなくても今回はどちらにいたほうが選手にとってメリットが大きいかということで絶対的な答えはない中で招集させていただいている」と述べ、期間中の起用プランも含めて招集選手を絞り込んでいることを強調した。
その一方、国際Aマッチウィーク期間中に国内カップ戦を行うことへの是非もある。森保監督は10月のパラグアイ戦前日会見で、負傷のため招集を辞退したMF遠藤航(リバプール)の追加招集選手に関する質疑応答でこの問題に言及。「JFA、Jリーグの方が選手ファースト、日本のサッカーの発展のためにいろんなことを考えて日程調整をしてくださっているが、代表活動とJ1の舞台と同等の戦いが重なるのは世界の中でもほとんどないと思う。サッカー主要国ではまずあり得ないことだと思う」と苦言を呈していた。
森保監督はこの日のメンバー発表会見で、当時の発言について「前回の活動の中で私の言葉足らずで、サッカー関係者の方々、Jリーグ関係者の方々、JFAの方々にご迷惑をおかけするような、皆さんに批判と取れるよう報道していいような話し方しかできず、多くのサッカー関係者の方々に迷惑をかけたところがある」と前置きし、真意を釈明。合わせて約8分間に及ぶ熱弁で選手側の立場、クラブ側の立場を踏まえて思いを語った。
「まずは国内リーグというところで言うと、選手たちが後ろ髪を引かれずにIWの期間、クラブから離れてその国のために、我々であれば日本のために戦ってくれるというのがある。ただ、そこに公式戦がある時、選手たちは覚悟して来られているが、どこかに後ろ髪を引かれる部分がある。そこは国内組の選手の皆さんにインタビューをしていただいたり、コメントを取っていただいたりというのがあるなか、彼らの心情も把握されていると思う」
「クラブもIWだからと割り切って選手が代表に招集され、代表でプレーしてもらうことをクラブも考えられるのがIWだと思うが、そこで公式戦があるというなかで、クラブも選手も痛みを伴って代表に招集して、プレーしてもらうことになるというところで今の日程というものを投げかけて考えられるように、クラブもプレーしてもらうというところで今の日程を投げかけて考えてもらえるようにというということ、選手もクラブも痛みのないような状態で代表活動を思い切ってやれるようにということで話をさせてもらっている」
「私が代表監督をさせていただいてきたなかで、招集させてもらった選手で日本以外で試合が重なっていることは記憶がある中ではほとんどなく、ヨーロッパの主要リーグでは柴崎岳選手を招集させていただいた時のスペイン2部はリーグ戦を継続していたと思うが、1部は全くそこは活動はないということで、しっかりクラブから代表にということで気持ちを切り替えて戦うことができたということを考えて、皆さんを通していろんな方に考えていただければということで発言させていただいた」
「その上で日本が世界基準の中でやるというところはJFAの方々も、Jリーグの方々も考えていただいているなかで、今の日程のなかでは仕方なくやられていることも重々理解しているし、これから日本が世界一を目指す国として、世界基準の中でやっていくのか、日本の基準の中でやっていく選択をされるのであればそれは私が首を突っ込むことではない。その中でやっていくのは私自身もしっかり考えて行動していきたい。いろんなことを考えてきてくださっているなかで、選手やクラブが痛い思いをしないようにということが我々にとっても嬉しいことかなと思っている」
今回の代表活動が重なった天皇杯準決勝はJFA主催の大会。会見では森保監督の発言を受け、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが「今の話は日本サッカーの未来にとって重要な話。ご存知のようにルール的には招集は可能。その状況で森保監督を始めとするコーチングスタッフ、(代表)選手がW杯に出られるアピールのチャンス、一方で天皇杯で勝ちたいという気持ち、これらを両方ができることがベスト。それを整えるのが我々の仕事でもある。そこは選手にもコーチングスタッフにも申し訳なく思う」と謝罪を口にした。
Jリーグは来年に夏開幕へのシーズン移行を控えており、現在は国内カップ戦の日程も問い直しが進んでいる過渡期。山本ダイレクターは「ちょうどシーズン移行もあるので、サッカー協会としてゲーム環境の改善のために部会を立ち上げ、Jリーグも含めて議論をしていただいている」と述べ、技術委員会内に今年5月に発足したゲーム環境部会で対策を打っていく方針を明かした。
また山本ダイレクターは「Jリーグのクラブで事前に私のところに招集をなんとかしてくださいと言ってきたチームは一つもありません。皆さん協力してもらえるスタンスだった。それをお伝えしておかないといけない」と述べ、今回の招集見送りはJクラブ側からの要求ではなく、JFA側の意向によって行われたことを強調した。
この発言に対して森保監督は「山本さんから申し訳ないと言っていただいたが、全てポジティブに捉えている。未来に向けて招集すべき選手、招集したいを招集できないということもあったが、クラブと代表のお互いの関係性と、日本サッカーの文化を発展させていく上でもいろいろと一緒に考えていけるすごくいい機会だと思う」とコメント。「招集できないのはもちろん痛いことはあるが、ケガで招集できなかったり、いろんなことが起きる中、こうして新たに3人のこれから期待できる選手を招集できるのは、日本代表として積み上げていける、成長していける機会をいただけたということで、全てをポジティブに考えてチームの積み上げをしていければと思っている」と初招集を掴んだGK小久保玲央ブライアン、MF北野颯太、FW後藤啓介への期待を口にした。
(取材・文 竹内達也)
