メジャーリーガーの前田健太投手がNPB復帰へ決意を自身のSNSに投稿しました。

2016年にメジャーに挑戦し、ドジャースに入団した前田健太投手。初年度から16勝と2桁勝利を記録し華々しいデビューを飾りました。

その後、ツインズ、タイガースと渡り歩き、2024年にメジャー通算1000奪三振に到達しました。今季はヤンキースとマイナー契約。メジャー通算68勝、日米通算165勝を挙げています。

6日、前田投手は自身のSNSで思いを綴りました。「来季より日本でのキャリアを継続することを決意しました」と11年ぶりに日本球界復帰を明言。「2016年から2025年までアメリカで野球をプレーできたことは夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた10年間でした。心から感謝しています。この道中で出会った素晴らしいチームメイト、スタッフ、ファンの皆様には計り知れない感謝の念を抱いています。それらの繋がりは私にとってかけがえのないものです」と感謝しました。

「初日から、皆が私と家族を温かく迎え入れ、必要な時には助け、歩む道筋をずっと支えてくれました。地区優勝をシャンパンで祝い、ポストシーズンを戦い、ワールドシリーズに到達した記憶は、永遠に私の心に残ります。ファンの皆様、心からの感謝を申し上げます。特にプレーオフやワールドシリーズでの球場に満ちた熱気は、他に類を見ないものでした。ピンチを脱した後のスタンディングオベーションは、私の野球人生で最も輝かしい瞬間の一つです。MLBとアメリカでの経験は数えきれない教訓を授けてくれ、選手としてだけでなく人間としても成長させてくれました」。前田投手は2017年2018年と2年連続ワールドシリーズで登板。日本選手で初の快挙となりました。

「来季から日本で新たな章を始めるにあたり、再び皆様と巡り合う日を心待ちにしております！心からの感謝を込めて」とコメントしました。