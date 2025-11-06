サイオス、今期経常を38％上方修正

サイオス <3744> [東証Ｓ] が11月6日大引け後(17:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比8.9倍の3億6300万円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億9000万円→4億円(前期は1億8900万円)に37.9％上方修正し、増益率が53.4％増→2.1倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6900万円→1億7900万円(前年同期は1億3200万円)に2.6倍増額し、一転して35.6％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は1億4200万円の黒字(前年同期は1600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.7％→2.8％に大幅改善した。



株探ニュース

