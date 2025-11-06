11月8日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第5話を放送。

間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務める本作。今なら、TVerでこれまでの全話を無料配信中！

前回第4話のTVer再生回数は、4日間で早くも230万回を突破（計測期間：4日間/※TVer DATA MARKETING調べ）。さらに、第1話は405万回（計測期間：10月11日〜11月4日）、第2話は343万回（計測期間：10月18日〜11月4日）、第3話は317万回（計測期間：10月25日〜11月4日）を記録。第3話でTVer再生数275万回を超えたのは、日テレドラマ歴代最高（放送日から8日間での再生回数）となる。

今週11月8日（土）放送の第5話では、同級生を狙う連続殺人事件の標的となった高木（間宮祥太朗）、小山（森本慎太郎）、羽立（森優作）、誰に恨まれているのか分からない3人が、当時の担任・大谷典代（赤間麻里子）を頼って、猿橋園子（新木優子）と共に母校へ急ぐ。残念ながら何も心当たりがないと言う大谷。しかし高木たちは、ある手がかりを見つけ……。事件が予想外の方向へ動き出し、急展開を迎える。

第5話のあらすじは「ストーリー」ページにて公開中。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

