リクルートホールディングス<6098.T>は６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を３兆５２００億円から３兆５９８５億円（前期比１．２％増）、最終利益予想を４２８０億円から４４８３億円（同９．８％増）に引き上げた。



９月中間期の実績と下半期における各事業の業績見通しを踏まえた。主力のＨＲテクノロジー事業は欧州及びその他における売上高を前回予想から拡大するうえ、円ベースで減収の見通しとしていた米国について平均単価の上昇による増収を見込む。下期の為替レートは１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１７２円、１豪ドル＝９７円を想定する。９月中間期は全体で売上高が１兆７９３５億８４００万円（前年同期比０．３％減）、最終利益が２４８３億３０００万円（同１１．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS