立山黒部貫光株式会社は、富山県と長野県を結ぶ「立山黒部アルペンルート」で運行する立山トンネル電気バスの撮影会を11月21日（金）～11月23日（日）に実施する。

普段立ち入れない場所からバスの走行シーンを撮影できる撮影会。撮影会は各日3回、11時00分から30分ごとに実施し、1回当たり10人程度を募集する。進入坑や電気バスホームなど通常は入れないエリアから撮影できる。

この期間を「立山トンネル電気バス乗車感謝キャンペーン」と称し、電気バスに乗車した全員にオリジナルの電気バスカードを配布。配布場所は室堂駅と大観峰駅の改札。

また、11月7日（金）～11月23日（日）まで室堂駅改札内でラッピングデザイン紹介パネルを展示する。アニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」で描かれた立山黒部の風景などを紹介する内容としている。

立山黒部アルペンルートは中部山岳国立公園・立山にある山岳観光ルート。電気バスは2024年まで運行していたトロリーバスに代わり、2025年4月から運行している。今年度の営業は11月30日（日）まで。ルート上の最高地点である立山・室堂では既に冠雪が観測されている。

立山トンネル電気バス走行シーン撮影会

開催期間：2025年11月21日（金）、11月22日（土）、11月23日（金） 開催場所：室堂駅 料金：参加無料（会場までの運賃は別途必要） 定員：1回10名程度 申込期日：2025年11月13日（木）17時00分締切 申込方法：事前予約制。専用フォームから応募