【ミスタードーナツ×ポケモン】メタモンがドーナツツリーに変身！さまざまな食感を楽しめる
ダスキンが運営するミスタードーナツは、ポケモンとさまざまなキャンペーンを今年も展開しており、『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』（税込648円）を発売する。ミスドネットオーダーにて受取前日までの事前予約限定となり、12日予約受付開始、商品の受け渡しは26日からの期間限定商品となる。
【写真】ドーナツポップにまぎれているメタモン
ミスタードーナツ55周年を記念した特別な商品『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』は、メタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージ。人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなどさまざまな食感のドーナツを楽しめる商品となっている。
メタモンは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現。ドーナツツリーは、ドーナツポップのゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールのほか、オールドファッションやホイップクリーム、カスタードクリームを使用しているので、そのままでもディップしながらでも、さまざまな食べ方で楽しむことができる。
