　モデルの貴島明日香（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストを大胆に見せたウェア姿を公開した。

　貴島は「ピラティス　ゆるーくながーく続けられている」と日々運動に励んでいることを明かし、鏡に写ったウェア姿の自身をアップ。上下グリーンのパステルカラーで合わせ、タイトなシルエットで美ボディがあらわなブラトップ姿を披露している。

　この投稿にファンからは「スタイル抜群ですね」「可愛すぎん？」「スタイルめちゃくちゃ良い！素敵です」「細い」などの反響が寄せられていた。