カービィカフェ音楽、CD＆初アナログレコードで12・12発売 ジャズテーマの構成【収録曲一覧】
ハル研究所は12月12日、カービィカフェCD第3弾『サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style -』と、カービィカフェでは初となるアナログレコード（LP）『サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style Selection -』を先行発売する。
ジャズをテーマとした、カービィカフェサウンドトラックCDの第3弾。『サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style -』は、カービィカフェの店内BGMとして初めての、“ジャズ”をテーマに構成したサウンドトラックとなる。
Nintendo Switch向けソフト『星のカービィ ディスカバリー』をはじめ、『カービィのグルメフェス』（Nintendo Switch）や『星のカービィWii デラックス』（Nintendo Switch）、『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』（Nintendo Switch 2）などのシリーズ最新作を中心としたBGM16曲に、ジャズアレンジを施して収録。
「夜のカービィカフェ」をテーマに、ジャズならではの自由な表現でアレンジしたカービィ楽曲が、日常を彩る。第1弾、第2弾の 「サウンド・オブ・カービィカフェ」CDとは一味違うジャズアレンジを楽しめる。
また、「サウンド・オブ・カービィカフェ」シリーズ初となるアナログレコードを発売。CDの収録曲から厳選した8曲をラインナップ。アナログレコードの特性に合わせた専用のマスタリングを行い、レコードの魅力を最大限活かしたサウンドとなっている。レコードに針を落とすとあふれ出す、自然で温かみのある音色が、カービィカフェでくつろいでいるかのような落ち着いたひとときを作り上げる。
また、カービィカフェで先行販売される数量限定生産盤は、レコードのジャケット裏面にシリアルナンバーが印字された、特別な仕上がりになっている。
第3弾の今作では、ハル研究所のサウンドクリエイターに加え、ゲストアレンジャーとして小見山優子氏が制作に参加。幅広い音楽性を存分に味わえるアルバムに仕上がった。大人の雰囲気を醸し出す落ち着いたアレンジはもちろんのこと、ビッグバンド風の華やかで楽しい楽曲、クールでかっこいい楽曲まで、バリエーション豊富な聴きごたえたっぷりの内容となっている。
選曲をはじめとするサウンドディレクションは、「星のカービィ」シリーズのゼネラルディレクター熊崎信也氏（ハル研究所）が担当した。
CD、レコードともに、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETITの全店にて販売。
■先行販売店舗
カービィカフェ TOKYO／OSAKA／HAKATA
カービィカフェ ザ・ストア TOKYO／OSAKA／HAKATA
カービィカフェ PETIT 東京駅店／天王寺店
■サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style -
2200円（税抜）
収録楽曲（全16曲）
01. はじまりのジャズタイム
02. Hungry Boys にキャラメルを
03. キミとボクとの夢ランド
04. Playing Jazz Fest!
05. ナッツにココアに、キャンディ添えて
06. シャウテッド・ナイツ
07. Rival Jazz Fight!
08. 緑の風とシティドライブ
09. 奥の鏡で、揺れる想い
10. 北のレインボーストリート
11. 飴色のロイヤルアップルティー
12. 微笑みラストダンス
13. あの宿り木の下で
14. 双子星が戯れて
15. 流星のリビアングラス
16. Cafe De Humming a Tune
■サウンド・オブ・カービィカフェ - Jazz Style Selection -（数量限定生産盤 アナログレコード）
5500円（税抜）
収録楽曲（全8曲）
＜A面＞
01. はじまりのジャズタイム
02. Hungry Boys にキャラメルを
03. キミとボクとの夢ランド
04. ナッツにココアに、キャンディ添えて
＜B面＞
05. シャウテッド・ナイツ
06. 双子星が戯れて
07. 流星のリビアングラス
08. Cafe De Humming a Tune
