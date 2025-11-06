GLAY、満を辞して63rd Singleとドームツアー映像作品リリース決定。26年全国ホールツアーも発表
GLAYが約半年間の制作活動を終え、12月3日に63rd Single 「Dead Or Alive」をリリースすることが決定した。
満を辞して送り出される今作は、TAKURO作詞・作曲のうえHISASHIのアレンジによる特徴的なリフとヘビーなバンドサウンドにTERUの放つ重厚なボーカルがのったロックナンバーとなっている。
加えて12月10日には、30周年、“GLAY EXPO”を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVD & Blu-rayのリリースも決定。ゲストに盟友HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)も参加した伝説の東京ドーム公演DAY2、そしてドーム公演では初となる360°ステージで行った京セラドーム大阪公演を全曲完全収録され、G-DIRECT限定盤には特典映像も収録される予定だ。
また2026年3月20日から、3年ぶりとなる15ヶ所16公演の全国ホールツアー＜HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”＞を開催することが発表された。2025年に発売されたベストアルバムのタイトルがツアーのタイトルになっている所にも期待してほしい。それぞれの詳細は各特設サイトにて。
■63rd Single「Dead Or Alive」
2025年12月3日発売
特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive
CD+Blu-ray盤
PCCN-90010 / LSGC-0014
価格：3,600円(税込)
CD+DVD盤
PCCN-90011 / LSGC-0015
価格：3,600円(税込)
CD Only盤
PCCN-90012 / LSGC-0016
価格： 2,200円(税込)
■CD、Blu-ray、DVD収録
※後日順次発表
■ショップ別先着予約購入特典
・タワーレコード／オンライン：オリジナルポストカード
・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルステッカー
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネット：オリジナルラバーバンド
・Amazon：メガジャケ
・G-DIRECT：GLAYリフレクターキーホルダー
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。
■DVD & Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』
2025年12月10日発売
特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo_dome_bddvd
通常盤[Blu-ray]
PCXE-53354 / LSGB-0022
価格：11,550円(税込)
通常盤[DVD]
PCBE-54855 / LSGD-0016
価格：10,450円(税込)
G-DIRECT限定盤[Blu-ray]
LSGB-0021
価格：29,040円(税込)
■収録内容
＜通常盤 G-DIRECT盤共通＞
GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025
GRAND FINALE
2025年6月1日 東京ドーム DAY2
1.口唇
2.嫉妬
3.生きてく強さ
4.グロリアス
5. Medley
シキナ
STREET LIFE
Missing You
都忘れ
MIRROR
6.BLACK MONEY
7.NEVER ENDING LOVE (Naked Version)
8.軌跡の果て
9.つづれ織り 〜so far and yet so close〜
10.pure soul
11. Medley
BE WITH YOU
ここではない、どこかへ
とまどい
SPECIAL THANKS
春を愛する人
12.BRIGHTEN UP
13.彼女の“Modern・・・”
14.疾走れ！ミライ
15.SOUL LOVE
16.誘惑 with HYDE
17.HONEY with HYDE
18.BELOVED
19.BEAUTIFUL DREAMER
GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE
2025年6月8日 京セラドーム大阪
1.誘惑
2.嫉妬
3.生きてく強さ
4.グロリアス
5. Medley
シキナ
STREET LIFE
Missing You
都忘れ
MIRROR
6.BLACK MONEY
7.NEVER ENDING LOVE (Naked Version)
8.軌跡の果て
9.つづれ織り 〜so far and yet so close〜
10.pure soul
11. Medley
BE WITH YOU
ここではない、どこかへ
とまどい
SPECIAL THANKS
春を愛する人
12.BRIGHTEN UP
13.彼女の“Modern・・・”
14.疾走れ！ミライ
15.SOUL LOVE
16.悲願 GLAY feat.小田和正
17.HOWEVER
18.またここであいましょう
19.BEAUTIFUL DREAMER
以下、G-DIRECT盤のみ収録
＜特典映像＞
■GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO
2025年1月19日横浜アリーナ
1.なんて野蛮にECSTASY
2.天使のわけまえ
3.ASHES-1969-
4.春を愛する人
5.SOUL LOVE
6.海峡の街にて
7.さよならはやさしく
8.Buddy
9.シェア
10.BRIGHTEN UP
11.口唇
12.紅と黒のMATADORA
13.Beautiful like you
14.Eternally
15.whodunit
16.Romance Rose
17.会心ノ一撃
18.誘惑
19.V.
20.疾走れ!ミライ
21.Back Home With Mrs.Snowman
22.Winter,again
23.生きてく強さ
24.ANSWER
■GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE
2025年1月25日北海道函館アリーナ
1.Romance Rose
2.千ノナイフガ胸ヲ刺ス
3.ASHES-1969-
4.グロリアス
ENCORE
5.なんて野蛮にECSTASY
6.HOWEVER
7.SHUTTER SPEEDSのテーマ
8.ACID HEAD
■Making of Dome Tour Opening Movie
■Short Movie of GLAY 30 years
■疾走れ！ミライ Dome Tour Edition
■BLACK MONEY
【G-DIRECT限定盤封入特典】
■GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE写真集(A4サイズ148ページ)
■2026年365日 日めくりカレンダー
■ショップ別先着予約購入特典
・タワーレコード／オンライン：オリジナルポストカード
・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルA5クリアファイル
・楽天ブックス：オリジナルマルチケース
・セブンネット：オリジナルサコッシュ
・Amazon：ビジュアルシート
・G-DIRECT：GRAND FINALE トレーディングカード(全4種)
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。
■＜HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”＞
2026年3月20日(金･祝) 栃木･宇都宮市文化会館
2026年3月27日(金) 石川･金沢歌劇座
2026年3月29日(日) 滋賀県芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
2026年4月3日(金) 山口･KDDI維新ホール
2026年4月5日(日) ベネックス長崎ブリックホール
2026年4月10日(金) なら100年会館 大ホール
2026年4月12日(日) レクザムホール(香川県県民ホール)
2026年4月17日(金) 岡山･倉敷市民会館
2026年4月19日(日) 鳥取･米子コンベンションセンター BiG SHiP
2026年4月23日(木) 宮崎･都城市総合文化ホール 大ホール
2026年4月25日(土) 熊本城ホール メインホール
2026年5月14日(木) トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール
2026年5月16日(土) リンクステーションホール青森
2026年5月18日(月) 群馬･高崎芸術劇場 大劇場
2026年5月25日(月) 東京ガーデンシアター
2026年5月26日(火) 東京ガーデンシアター
HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST” 特設サイト
https://www.glay.co.jp/feature/hc2026_cb