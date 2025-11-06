GLAYが約半年間の制作活動を終え、12月3日に63rd Single 「Dead Or Alive」をリリースすることが決定した。

満を辞して送り出される今作は、TAKURO作詞・作曲のうえHISASHIのアレンジによる特徴的なリフとヘビーなバンドサウンドにTERUの放つ重厚なボーカルがのったロックナンバーとなっている。

加えて12月10日には、30周年、“GLAY EXPO”を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVD & Blu-rayのリリースも決定。ゲストに盟友HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)も参加した伝説の東京ドーム公演DAY2、そしてドーム公演では初となる360°ステージで行った京セラドーム大阪公演を全曲完全収録され、G-DIRECT限定盤には特典映像も収録される予定だ。

また2026年3月20日から、3年ぶりとなる15ヶ所16公演の全国ホールツアー＜HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”＞を開催することが発表された。2025年に発売されたベストアルバムのタイトルがツアーのタイトルになっている所にも期待してほしい。それぞれの詳細は各特設サイトにて。

■63rd Single「Dead Or Alive」 2025年12月3日発売

特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive CD+Blu-ray盤

PCCN-90010 / LSGC-0014

価格：3,600円(税込) CD+DVD盤

PCCN-90011 / LSGC-0015

価格：3,600円(税込) CD Only盤

PCCN-90012 / LSGC-0016

価格： 2,200円(税込) ■CD、Blu-ray、DVD収録

※後日順次発表 ■ショップ別先着予約購入特典

・タワーレコード／オンライン：オリジナルポストカード

・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルステッカー

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネット：オリジナルラバーバンド

・Amazon：メガジャケ

・G-DIRECT：GLAYリフレクターキーホルダー

■DVD & Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』 2025年12月10日発売

特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo_dome_bddvd 通常盤[Blu-ray]

PCXE-53354 / LSGB-0022

価格：11,550円(税込) 通常盤[DVD]

PCBE-54855 / LSGD-0016

価格：10,450円(税込) G-DIRECT限定盤[Blu-ray]

LSGB-0021

価格：29,040円(税込) ■収録内容

＜通常盤 G-DIRECT盤共通＞

GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025

GRAND FINALE

2025年6月1日 東京ドーム DAY2

1​.口唇

2​.嫉妬

3​.生きてく強さ

4​.グロリアス

5​. Medley

シキナ

STREET LIFE

Missing You

都忘れ

MIRROR

6​.BLACK MONEY

7​.NEVER ENDING LOVE (Naked Version)

8​.軌跡の果て

9​.つづれ織り 〜so far and yet so close〜

10​.pure soul

11​. Medley

BE WITH YOU

ここではない、どこかへ

とまどい

SPECIAL THANKS

春を愛する人

12​.BRIGHTEN UP

13​.彼女の“Modern・・・”

14​.疾走れ！ミライ

15​.SOUL LOVE

16​.誘惑 with HYDE

17​.HONEY with HYDE

18​.BELOVED

19​.BEAUTIFUL DREAMER GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE

2025年6月8日 京セラドーム大阪

1​.誘惑

2​.嫉妬

3​.生きてく強さ

4​.グロリアス

5​. Medley

シキナ

STREET LIFE

Missing You

都忘れ

MIRROR

6​.BLACK MONEY

7​.NEVER ENDING LOVE (Naked Version)

8​.軌跡の果て

9​.つづれ織り 〜so far and yet so close〜

10​.pure soul

11​. Medley

BE WITH YOU

ここではない、どこかへ

とまどい

SPECIAL THANKS

春を愛する人

12​.BRIGHTEN UP

13​.彼女の"Modern・・・"

14​.疾走れ！ミライ

15​.SOUL LOVE

16​.悲願 GLAY feat​.小田和正

17​.HOWEVER

18​.またここであいましょう

19​.BEAUTIFUL DREAMER 以下、G-DIRECT盤のみ収録 ＜特典映像＞

■GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO

2025年1月19日横浜アリーナ

1​.なんて野蛮にECSTASY

2​.天使のわけまえ

3​.ASHES-1969-

4​.春を愛する人

5​.SOUL LOVE

6​.海峡の街にて

7​.さよならはやさしく

8​.Buddy

9​.シェア

10​.BRIGHTEN UP

11​.口唇

12​.紅と黒のMATADORA

13​.Beautiful like you

14​.Eternally

15​.whodunit

16​.Romance Rose

17​.会心ノ一撃

18​.誘惑

19​.V​.

20​.疾走れ!ミライ

21​.Back Home With Mrs​.Snowman

22​.Winter,again

23​.生きてく強さ

24​.ANSWER ■GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO at HAKODATE

2025年1月25日北海道函館アリーナ

1​.Romance Rose

2​.千ノナイフガ胸ヲ刺ス

3​.ASHES-1969-

4​.グロリアス

ENCORE

5​.なんて野蛮にECSTASY

6​.HOWEVER

7​.SHUTTER SPEEDSのテーマ

8​.ACID HEAD ■Making of Dome Tour Opening Movie

■Short Movie of GLAY 30 years

■疾走れ！ミライ Dome Tour Edition

■BLACK MONEY 【G-DIRECT限定盤封入特典】

■GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE写真集(A4サイズ148ページ)

■2026年365日 日めくりカレンダー ■ショップ別先着予約購入特典

・タワーレコード／オンライン：オリジナルポストカード

・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルA5クリアファイル

・楽天ブックス：オリジナルマルチケース

・セブンネット：オリジナルサコッシュ

・Amazon：ビジュアルシート

・G-DIRECT：GRAND FINALE トレーディングカード(全4種)

