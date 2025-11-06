みずほリース、今期経常を5％上方修正、配当も2円増額

みずほリース <8425> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の351億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の570億円→600億円(前期は662億円)に5.3％上方修正し、減益率が13.9％減→9.4％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.9％減の248億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の48円→50円(前期は47円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比22.3％減の166億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.3％→5.6％に悪化した。



株探ニュース

