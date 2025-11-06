　11月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは332銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは45銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3077>　ホリイフード　　　　672　　+155（ +30.0%）
2位 <4598>　デルタフライ　　　　497　　 +80（ +19.2%）
3位 <7826>　フルヤ金属　　　　 3262　　+500（ +18.1%）
4位 <3123>　サイボー　　　　　　684　　+100（ +17.1%）
5位 <6927>　ヘリオスＴＨ　　　 1036　　+150（ +16.9%）
6位 <6952>　カシオ　　　　　　 1390　+184.0（ +15.3%）
7位 <4316>　ビーマップ　　　　 1197　　+133（ +12.5%）
8位 <2764>　ひらまつ　　　　　122.6　 +13.6（ +12.5%）
9位 <4896>　ケイファーマ　　　　700　　 +75（ +12.0%）
10位 <4388>　エーアイ　　　　　　530　　 +55（ +11.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6997>　日ケミコン　　　　 1278　　-229（ -15.2%）
2位 <7071>　アンビスＨＤ　　　459.1　 -67.9（ -12.9%）
3位 <9514>　エフオン　　　　　　360　　 -48（ -11.8%）
4位 <4592>　サンバイオ　　　 2412.4　-321.6（ -11.8%）
5位 <7372>　デコルテＨＤ　　　394.4　 -50.6（ -11.4%）
6位 <7004>　カナデビア　　　　 1035　　-112（　-9.8%）
7位 <7740>　タムロン　　　　　 1000　　-107（　-9.7%）
8位 <6276>　シリウスＶ　　　　470.1　 -45.9（　-8.9%）
9位 <6622>　ダイヘン　　　　　 9480　　-910（　-8.8%）
10位 <3433>　トーカロ　　　　　 2104　　-189（　-8.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6952>　カシオ　　　　　　 1390　+184.0（ +15.3%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 2480　+110.0（　+4.6%）
3位 <6098>　リクルート　　　　 7499　　+188（　+2.6%）
4位 <4307>　野村総研　　　　　 5812　　+100（　+1.8%）
5位 <7269>　スズキ　　　　　　 2158　 +30.0（　+1.4%）
6位 <7205>　日野自　　　　　　　371　　　+4（　+1.1%）
7位 <6902>　デンソー　　　　　 2110　 +18.5（　+0.9%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　339.5　　+2.6（　+0.8%）
9位 <5333>　ガイシ　　　　　　 2936　 +20.0（　+0.7%）
10位 <5713>　住友鉱　　　　　 4961.4　 +29.4（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　　 1035　　-112（　-9.8%）
2位 <6103>　オークマ　　　　　 3175　　-245（　-7.2%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　　 2990　-124.0（　-4.0%）
4位 <2802>　味の素　　　　　　 4175　　-148（　-3.4%）
5位 <6976>　太陽誘電　　　　　 4235　　-110（　-2.5%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　　 4299　　-100（　-2.3%）
7位 <4452>　花王　　　　　　　 6480　　 -82（　-1.2%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　20900　　-230（　-1.1%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　13960　　-145（　-1.0%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　 6150　　 -57（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース