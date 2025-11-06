[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落165銘柄（東証終値比）
11月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは332銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは45銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3077> ホリイフード 672 +155（ +30.0%）
2位 <4598> デルタフライ 497 +80（ +19.2%）
3位 <7826> フルヤ金属 3262 +500（ +18.1%）
4位 <3123> サイボー 684 +100（ +17.1%）
5位 <6927> ヘリオスＴＨ 1036 +150（ +16.9%）
6位 <6952> カシオ 1390 +184.0（ +15.3%）
7位 <4316> ビーマップ 1197 +133（ +12.5%）
8位 <2764> ひらまつ 122.6 +13.6（ +12.5%）
9位 <4896> ケイファーマ 700 +75（ +12.0%）
10位 <4388> エーアイ 530 +55（ +11.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6997> 日ケミコン 1278 -229（ -15.2%）
2位 <7071> アンビスＨＤ 459.1 -67.9（ -12.9%）
3位 <9514> エフオン 360 -48（ -11.8%）
4位 <4592> サンバイオ 2412.4 -321.6（ -11.8%）
5位 <7372> デコルテＨＤ 394.4 -50.6（ -11.4%）
6位 <7004> カナデビア 1035 -112（ -9.8%）
7位 <7740> タムロン 1000 -107（ -9.7%）
8位 <6276> シリウスＶ 470.1 -45.9（ -8.9%）
9位 <6622> ダイヘン 9480 -910（ -8.8%）
10位 <3433> トーカロ 2104 -189（ -8.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6952> カシオ 1390 +184.0（ +15.3%）
2位 <6963> ローム 2480 +110.0（ +4.6%）
3位 <6098> リクルート 7499 +188（ +2.6%）
4位 <4307> 野村総研 5812 +100（ +1.8%）
5位 <7269> スズキ 2158 +30.0（ +1.4%）
6位 <7205> 日野自 371 +4（ +1.1%）
7位 <6902> デンソー 2110 +18.5（ +0.9%）
8位 <7201> 日産自 339.5 +2.6（ +0.8%）
9位 <5333> ガイシ 2936 +20.0（ +0.7%）
10位 <5713> 住友鉱 4961.4 +29.4（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1035 -112（ -9.8%）
2位 <6103> オークマ 3175 -245（ -7.2%）
3位 <6479> ミネベア 2990 -124.0（ -4.0%）
4位 <2802> 味の素 4175 -148（ -3.4%）
5位 <6976> 太陽誘電 4235 -110（ -2.5%）
6位 <6361> 荏原 4299 -100（ -2.3%）
7位 <4452> 花王 6480 -82（ -1.2%）
8位 <6857> アドテスト 20900 -230（ -1.1%）
9位 <7974> 任天堂 13960 -145（ -1.0%）
10位 <5802> 住友電 6150 -57（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
