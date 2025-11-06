J-WAVE（81.3FM）が、Suchmosの代表曲「STAY TUNE」リリースから10周年を記念した特別企画「J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos ― Celebrate the love that looks like you. ―」を実施することを発表した。

「STAY TUNE」は2016年2月にミュージックビデオが公開され、その撮影がJ-WAVEのスタジオで行われたナンバーだ。そこから10年の時を経て両者がふたたびタッグを組み、“愛”をテーマにした特別企画を展開していく。

今回の企画ではSuchmosが約5年ぶりに発表した新曲「Marry」に込められた“普遍的で実感のある愛”“日常と人生をともにする決意”をテーマに、リスナーとともに「それぞれの愛のかたち」を祝福する。企画の特設応募フォームからエピソードを送って応募すると、抽選で10名を対象に11月22日（いい夫婦の日／いいふうふの日）当日に花束が届く。あわせてJ-WAVE & Suchmosのステッカーもプレゼントされるとのことだ。

応募期間は 2025年11月10日（月）〜11月21日（金） 正午まで。なお、今回発表する取り組みは企画第一弾となり、今後も続報が予定されている。

■応募概要 応募期間： 2025年11月10日（月）〜11月21日（金） 正午

プレゼント：12本のバラの花束、J-WAVE & Suchmosのステッカー 応募方法：

今、あなたが大切に思うパートナーとの「GOODエピソード」を、下記の特設応募フォームからお送りください。メッセージをお寄せいただいた方の中から抽選で10名様に、11月22日（いい夫婦の日／いいふうふの日）当日に花束をお届けします。 GOODエピソード例：

・パートナーとの驚きの出会い

・二人で乗り越えたこと

・「この人だ！」と確信した瞬間のエピソード



▼メッセージ応募フォーム

https://www.j-wave.co.jp/topics/2511_onelovemanyways.htm ◆ダズンフラワーをプレゼント

12本のバラにはそれぞれに意味が込められているといわれています。

『愛情・情熱・感謝・希望・幸福・永遠・尊敬・努力・栄光・誠実・信頼・真実』 【企画概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

企画名：J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos ― Celebrate the love that looks like you. ―

第一弾実施期間：2025年11月10日（月）〜11月22日（土）

企画HP：https://www.j-wave.co.jp/topics/2511_onelovemanyways.htm

企画協力：花の国日本協議会

◾️＜Suchmos Asia Tour Sunburst 2025＞ 2025年

10月29日（水）KT Zepp Yokohama（神奈川）

11月02日（日）Zepp Fukuoka（福岡）

11月03日（月）Zepp Namba（大阪）

11月08日（土）BLUE LIVE 広島（広島）

11月14日（金）Zepp Sapporo（北海道）

11月16日（日）PIT（宮城）

11月21日（金）Zepp Nagoya（愛知）

11月23日（日）YES24 LIVE HALL（Seoul）

11月26日（水）VAS est（Shanghai）

11月28日（金）ZEPP NEW TAIPEI（Taipei）

11月30日（日）VOICE SPACE（Bangkok）

12月06日（土）クロスランドおやべ（富山）

12月12日（金）Zepp Haneda（東京）

12月13日（土）Zepp Haneda（東京）