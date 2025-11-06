侍ジャパンが6日、宮崎で「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」に向けた強化合宿をスタート。井端弘和監督が阪神・森下翔太選手に大きな期待を寄せました。

普段はライトを守る森下選手ですが、この日はセンターとして守備練習に参加。森下選手は「ライトしか守れない選手よりも、3ポジション守れる選手の方が使いやすいと思う。その時に応じて臨機応変に対応できる選手になりたい」と話し、更なるレベルアップを誓いました。

また今回の強化合宿について、「一つのアピールの場でもありますし、本戦になったときに色々な人と積極的にしゃべれるようなかたちを作っていきたいと思います」と語った森下選手。この日はソフトバンクの松本裕樹投手や西武の平良海馬投手らと話をしたといい、「ピッチャー陣も含めてすごく話せている。まだまだ初日なので、もっと多くの選手と話せるようにしたいと思います」と話しました。

井端監督は、森下選手のセンターの守備練習について言及。「今回は限られたメンバーしかいないので、何かあった時のためというのと、藤川球児監督にも了承を得ているので、やっぱり森下選手が複数ポジションを守れたらありがたい。実戦でも試していきたい」と説明しました。

森下選手は2024年のプレミア12で4番を務め、打撃でチームをけん引。井端監督は「勝負強い打者ですし、自分が監督になってから全て呼んでいますけれど、いいところで打ってくれる。近い将来、日本の中軸の選手になってほしいと思っています。今回も期待しています」と大きな期待感を示しました。