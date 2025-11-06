京都発3人組バンドKI_ENが11月19日、1stアルバム『旅立ちのとき』をリリースする。同アルバムの全曲トレイラーが公開となった。

アルバムのタイトル曲「旅立ちのとき」は、トオミヨウとKI_ENによる共同プロデュース作品だ。歌の力強さと呼応するように、繊細さと壮大さを併せ持つアレンジが印象的な仕上がり。トレイラー内でもその一端を聴くことができる。

楽曲「旅立ちのとき」は、KI_ENがパーソナリティを担当する京都α-STATION番組『OTABI STATION』にて初オンエアが予定されている。番組の放送は11月7日24:30から。同番組内では、アルバム収録曲を順次紹介していくとのことだ。

なお、11月21日には東京・渋谷 Amazon Music Studio Tokyoでアルバムリリース記念 Studio Liveの開催が決定。抽選で無料招待となる同ライブの応募締切は11月10日23:59まで。

■1stアルバム『旅立ちのとき』

2025年11月19日(水)配信開始

▼収録曲

1 旅立ちのとき

2 シミラー

3 Better (★)

4 輪廻

5 スノーハート (★)

6 Better (ALBUM ver.)

7 記憶の地図 (★)

8 性根 (★)

全8曲入り

(★)＝シングル曲

■＜1st Album『旅立ちのとき』リリース記念 Studio Live＞

2025年11月21日(金) 東京・Amazon Music Studio Tokyo

18:30〜18:55開場 / 19:00開演

東京都渋谷区神南1丁目6-9

応募締切：11月10日(月)23:59

当選者発表：11月12日(水)17:00頃 ※登録メールアドレスへご連絡

応募URL：https://x.gd/2ldWHj

■＜KI_EN 初ツアー2025 「奇縁ノ壱」＞

12月14日(日) 東京・TOKIO TOKYO

open18:00 / start18:30

12月21日(日) 京都・KYOTO MUSE

open18:00 / start18:30

▼チケット

前売り 3,000円(税込)

当日 3,500円(税込)

※ドリンク代別

https://diskgarage.com/artist/detail/14756

