KI_EN、1stアルバム『旅立ちのとき』の全曲トレイラー公開＋タイトル曲はトオミヨウとの共同プロデュース
京都発3人組バンドKI_ENが11月19日、1stアルバム『旅立ちのとき』をリリースする。同アルバムの全曲トレイラーが公開となった。
アルバムのタイトル曲「旅立ちのとき」は、トオミヨウとKI_ENによる共同プロデュース作品だ。歌の力強さと呼応するように、繊細さと壮大さを併せ持つアレンジが印象的な仕上がり。トレイラー内でもその一端を聴くことができる。
楽曲「旅立ちのとき」は、KI_ENがパーソナリティを担当する京都α-STATION番組『OTABI STATION』にて初オンエアが予定されている。番組の放送は11月7日24:30から。同番組内では、アルバム収録曲を順次紹介していくとのことだ。
なお、11月21日には東京・渋谷 Amazon Music Studio Tokyoでアルバムリリース記念 Studio Liveの開催が決定。抽選で無料招待となる同ライブの応募締切は11月10日23:59まで。
■1stアルバム『旅立ちのとき』
2025年11月19日(水)配信開始
▼収録曲
1 旅立ちのとき
2 シミラー
3 Better (★)
4 輪廻
5 スノーハート (★)
6 Better (ALBUM ver.)
7 記憶の地図 (★)
8 性根 (★)
全8曲入り
(★)＝シングル曲
■＜1st Album『旅立ちのとき』リリース記念 Studio Live＞
2025年11月21日(金) 東京・Amazon Music Studio Tokyo
18:30〜18:55開場 / 19:00開演
東京都渋谷区神南1丁目6-9
応募締切：11月10日(月)23:59
当選者発表：11月12日(水)17:00頃 ※登録メールアドレスへご連絡
応募URL：https://x.gd/2ldWHj
■＜KI_EN 初ツアー2025 「奇縁ノ壱」＞
12月14日(日) 東京・TOKIO TOKYO
open18:00 / start18:30
12月21日(日) 京都・KYOTO MUSE
open18:00 / start18:30
▼チケット
前売り 3,000円(税込)
当日 3,500円(税込)
※ドリンク代別
https://diskgarage.com/artist/detail/14756
