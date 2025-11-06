大阪城ホール、2週間の休館発表 2027年1月からは2か月間の大規模改修工事実施へ
【モデルプレス＝2025/11/06】大阪城ホールが2026年1月15日から28日までの2週間、改修工事のため休館することがわかった。11月2日、公式サイトを通じて発表した。
公式サイトでは「大阪城ホールは、2026年1月15日（木）から1月28日（水）までの2週間、改修工事のため、休館いたします」と発表。「休館期間中、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、2027年1月中旬から約2か月間、大規模改修工事を予定していることも伝え「今後、詳細が決まりましたら、随時お知らせいたします」と結んでいる。
大阪城ホールは、1983年10月1日にオープンした1万6000人を収容できるホール。アーティストのライブも多数行われており、2025年11月6日には堂本光一が、同月9・10日にはBE:FIRSTが公演を控え、同月13日には音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（午後7時〜／読売テレビ・日本テレビ系）が行われる。（modelpress編集部）
