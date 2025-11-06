TOMOOの新曲「ソナーレ」が、2026年1月より放送のTVアニメ『違国日記』のオープニングテーマを務めることが決定した。

『違国日記』は、『FEEL YOUNG』(祥伝社)にて2017年7月号より連載が開始され、2023年7月号にて完結を迎えた作品。人見知りな小説家・高代槙生と、その姪であり、両親を事故でなくした少女・田汲朝による年の差同居譚である。本作は、『マンガ大賞 2019』第4位、『このマンガがすごい!2024』オンナ編 第5位、ダ・ヴィンチ『BOOK OF THE YEAR 2023』コミックランキング 第1位などを獲得した話題作。アニメ化に先駆けて、2024年6月には、新垣結衣・早瀬憩出演で実写映画化もされた一作。

オープニングテーマとなる「ソナーレ」制作にあたり、TOMOOは「風でノートのページが捲られ、過去へ、未来へひらかれていくようなメロディが聴こえて、「ソナーレ」という曲を書きました。この物語と共に響くことができたら幸いです。」とコメント。リリース日などの詳細は後日解禁となる。

◼︎TOMOO コメント

『違国日記』に出会ってから今日まで、わたしはもうすでに、『違国日記』の人々の言葉や眼差しを通して世界と接してきたような気がしています。それはまるで家族や友人といった近しい誰かからの影響が、自分の話す言葉やものの見方に知らず知らず浸透しているみたいに。

それくらい静かに深いインパクトを受けた、自分にとって大切な作品です。

風にノートのページが捲られ、過去へ、未来へひらかれていくようなメロディが聴こえて、「ソナーレ」という曲を書きました。

この物語と共に響くことができたら幸いです。

TVアニメ『違国日記』 2026年1月よりABCテレビ、TOKYO MX、BS朝日にて放送開始



■スタッフ

原作：ヤマシタトモコ「違国日記」（祥伝社 FEEL COMICS）

監督：大城美幸

構成・脚本：喜安浩平

キャラクターデザイン：羽山賢二

サブキャラクターデザイン:川村敏江

プロップ設定：狩野 都

衣装設定：相澤 楓

美術：高橋依里子

色彩設計：田中美穂

撮影：並木 智

編集：関 一彦

音響監督：大森貴弘

音楽：牛尾憲輔

アニメーション制作：朱夏



■キャスト

高代槙生：沢城みゆき

田汲朝：森風子

笠町信吾：諏訪部順一

楢えみり：諸星すみれ

醍醐奈々：松井恵理子

塔野和成：近藤隆



■あらすじ

人見知りの小説家・高代槙生は、姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の田汲朝を、勢いで引き取ることになる。

思いがけずはじまった同居生活によって、それまで静かだった槙生の日常は一変。他人と暮らすことに不慣れな性格のため、15歳の朝との生活に不安を感じていた。

一方、両親を亡くし居場所を見失った朝は、はじめて感じる孤独の中で、母とはまるで違う“大人らしくない”槙生の生き方に触れていく。

人づきあいが苦手で孤独を好む槙生と、人懐っこく素直な性格の朝。

性格も価値観もまるで違うふたりは、戸惑いながらも、ぎこちない共同生活を始めていく。

共に、孤独を生きていく二人の、手探りで始まる年の差同居譚。



■音楽情報

▼オープニングテーマ TOMOO「ソナーレ」

作詞/作曲：TOMOO

編曲：小西遼(象眠舎、CRCK/LCKS)



▼エンディングテーマ Bialystocks「言伝」

作詞：菊池剛 甫木元空

作曲：菊池剛



■TVアニメ『違国日記』先行上映会

https://ikoku-anime.com/news/post-9

内容：第1〜2話上映、キャストトークショー

日時：2025年12月2日(火) 18:30 上映回（上映後キャスト登壇）

※本編からの上映となります。予告上映はございませんのでご注意ください。

会場：グランドシネマサンシャイン池袋（https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/）

※劇場への直接のお問い合わせはお控えください。

登壇者：沢城みゆき（高代槙生 役）、森風子（田汲朝 役）、諏訪部順一（笠町信吾 役）

※登壇者は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

料金：全席指定 3,000円（税込）



【販売スケジュール】

・劇場オンライン：リワード会員早期販売2025年11月11日（火）21:00〜

・劇場オンライン：一般販売2025年11月12日（水）0:00〜

・劇場窓口：2025年11月12日（水）劇場オープン時〜

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

※お申込みに関する詳細や注意事項は申込サイトよりご確認ください。



■原作情報

『違国日記』ヤマシタトモコ 全11巻 発売中

https://www.shodensha.co.jp/ikokunikki/



■Information

公式サイト https://ikoku-anime.com/

公式X @ikoku_anime https://x.com/ikoku_anime

公式Instagram @ikoku_anime_official https://www.instagram.com/ikoku_anime_official?igsh=cDBlOHc5MTB4b2Ri&utm_source=qr

公式ハッシュタグ ＃違国日記

©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会

◾️2ndアルバム『DEAR MYSTERIES』

2025年11月12日（水）リリース

予約：https://TOMOO.lnk.to/1112_DEARMYSTERIES_CD ◆形態 / 品番 / 価格：

CD+Blu-ray / PCCA-6441 / 6,490円（税込）

CD+DVD / PCCA-6442 / 6,490円（税込）

CD Only / PCCA-6443 / 3,520円（税込） ◆収録内容

▼[CD収録曲] ※順不同

Present (GLOBAL WORK TVCMソング)

あわいに (テレビ東京系ドラマ24「ソロ活女子のススメ4」オープニングテーマ)

エンドレス (フジテレビ系ドラマ「全領域異常解決室」エンディングテーマ)

コントラスト (アニメ「アオのハコ」第2クールエンディングテーマ)

LUCKY (アニメ「CITY THE ANIMATION」エンディング主題歌)

Lullaby to my summer

高台

ナイトウォーク

雨粒をつけたまま

Lip Noise

ハックルベリー・フレンド

餃子 ▼[Blu-ray/DVD収録内容]

[DISC 1]

TOMOO Live at 日本武道館 2025.05.23

01.Ginger

02.Friday

03.恋する10秒

04.夢はさめても

05.らしくもなくたっていいでしょう

06.地下鉄モグラロード

07.ナイトウォーク

08.17

09.コントラスト

10.あめ⽟

11.Your Friend

12.⾦⾊のかげ

13.⾬でも花⽕に⾏こうよ

14.ベーコンエピ

15.Grapefruit Moon

16.Cinderella

17.⾵に⽴つ

18.HONEY BOY

19.オセロ

20.エンドレス

21.Super Ball

22.LUCKY

23.POP’N ROLL MUSIC

24.Present [DISC 2]

Documentary from TOMOO Live at 日本武道館 2025 -Beyond the Sound- ◆早期予約特典

全国のCDショップ、WEBショップで『DEAR MYSTERIES』を早期にご予約いただいた方はもれなくアルバム収録曲のTOMOOの制作ノートなどをまとめた『DEAR MYSTERIES』 オリジナルZINEをプレゼント！ ▼早期予約対象期間

オンラインショップ：2025年9月12日（金）18:00〜2025年10月10日（金）23:59

実店舗：2025年9月12日（金）18:00〜2025年10月10日（金）閉店時間まで

対象店舗：全国のCDショップ、ECサイト

※CD1枚ご予約ごとに特典1冊をプレゼントいたします。

※対象：期間中CDをご予約いただいた方全員 ◆CDショップ特典

TOMOO New Album「DEAR MYSTERIES」を下記対象店舗でご予約購入いただくと、先着で店舗別オリジナル特典をプレゼントいたします。

・タワーレコード／オンライン：スマホサイズステッカー

・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルクリアファイル

・楽天ブックス：オリジナルフォンタブ

・セブンネット：オリジナルランチトートバッグ

・Amazon.co.jp：メガジャケ日本武道館Live Ver.

・他全国CD ショップ：オリジナルポストカード

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入時にご確認下さい。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品を

ご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。 ▼TOMOO New Album「DEAR MYSTERIES」特設サイト

https://tomoo-dearmysteries.com/

◾️メジャー1stアルバム『TWO MOON』LP

2025年11月12日（水）リリース

予約：https://TOMOO.lnk.to/TWOMOON_LP ◆形態 / 品番 / 価格：

PCJA00196 / 2枚組・30cmLP / 5,830円（税込） ◆収録内容

[Side A]

1.Super Ball

2.オセロ

3.Ginger

4.酔ひもせす [Side B]

1.Grapefruit Moon

2.17

3.ベーコンエピ [Side C]

1.Cinderella

2.Mellow

3.夢はさめても [Side D]

1.HONEY BOY

2.窓

3.夜明けの君へ

◾️＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞

2025年11月21日（金）【栃木】栃木県総合文化センター メインホール

2025年11月30日（日）【神戸】神戶国際会館こくさいホール

2025年12月12日（金）【北海道】札幌市教育文化会館

2025年12月14日（日）【宮城】東京エレクトロンホール宮城

2025年12月26日（金）【愛知】愛知県芸術劇場大ホール

2026年1月10日（土）【広島】上野学園ホール

2026年1月24日（土）【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール

2026年1月31日（土）【石川】本多の森北電ホール

2026年2月10日（火）11日（水・祝）【大阪】フェスティバルホール

2026年2月27日（金）28日（土）【東京】東京国際フォーラム ホールA ▼チケット料金

全席指定：8,800円（税込） ▼公演に関する注意事項

※チケットの転売/譲渡禁止。転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りします。

※ご当選されたご購入者様以外は、いかなる理由でもご入場頂けません。

※チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック（本人確認）をさせて頂く場合がございます。 ご来場の際は、顔写真付き公的身分証（運転免許証、パスポート等）を必ずご持参ください。顔写真付き身分証をお持ちでない方は公的身分証を2点（学生証、健康保険証、住⺠票、等）ご持参ください。

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。小さいお子様にはイヤーマフのご利用を推奨いたします。 特設サイト：https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/