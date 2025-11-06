今月に開催されるデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）では、兄弟姉妹で出場する選手もいる。

その一人、女子バドミントンで、妹の真衣さん（21）とともに、金メダルを目指す矢ケ部紋(あや)可(か)さん（23）に話を聞いた。（栗原守、以下敬称略）

――いつから、妹の真衣さんと組んでいる？

矢ケ部 ブラジル大会からペアを組んでいます。当初は、たまたま他に組む相手がいなかったからですが、今は妹と組みたいという意思でペアを組んでいます。

――出場種目は？

矢ケ部 混合団体、女子ダブルス、シングルスに出場予定です。目標は金メダルですが、メダルに一番近い種目は、妹と組む女子ダブルスだと思っています。

――バドミントンの楽しさは？

矢ケ部 ゴールがないところです。自分を磨けば磨くほど楽しくなる。色々な技を習得することができ、向上できる。飽きないです。

――社会人としてどのような生活をしている？

矢ケ部 東京の職場で週５日働き、練習は夕方からという毎日です。仕事との両立は当初は慣れませんでしたが、今は楽しく過ごしています。

――練習環境には満足している？

矢ケ部 女子ダブルスは練習相手が少ないです。男子選手に練習に参加してもらうなど、技術向上に努めています。

――東京大会の見どころは？

矢ケ部 海外の選手は表情が豊かというか、リアクションが大きい。感情表現を見ていただくのも楽しみの一つだと思います。

やかべ・あやか 福岡県出身。ゼンリンデータコム所属。生まれつきの難聴で両耳とも１００デシベル。聴者との会話は発声と手話、ろう者と話す時は手話のみを使用。ブラジル大会では、一部コロナ禍の影響で途中棄権となったが、混合団体で準優勝。現在は埼玉県在住だが、福岡県に住む真衣さんとは、ＳＮＳのビデオ通話で手話による意思疎通をしながら、戦略を練るという。