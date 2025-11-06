FANTASTICS中島颯太（26）が6日、都内で、自身がディレクターを務めるジュエリーブランド「QUESERA（ケセラ）」ポップアップストアのオープン前会見に出席した。

10月31日に同ブランドのディレクターと公表。昨年11月にブランド立ち上げたが「知ってくださっている方にグッズとして届けるのではなく、興味を持ってくださった方に届く形にしたかった」と自身が手がけていることを隠し続けた。

それでも「言いたいところをめちゃくちゃ我慢して、『みんな気づいてくれ！』と思っていた」と周囲に言いたい思いをこらえていたと明かした。

気づいていたファンも数人いたといい、「『これ、そうでしょ？』とか『絵のタッチも中島くんですよね』って言ってくれたファンの方がいた。細かいところまで見てもらえたり、サイトを見つけてもらったりして、うれしかったですね」と笑みを浮かべた。

メンバーには明かしていたが、「（公表していない時期に）一度（八木）勇征くんとインスタライブをしたときに、（ジュエリーを）着けていたんですけど、勇征くんがジュエリー見てほしいって優しさから『このピアスかわいいね』って、言っちゃいけないのに下手くそなパスを出してきて、危なかったですね」と笑いを誘った。