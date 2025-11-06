６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１９９９年１１月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さん（当時３２）が殺害された事件で１０月３１日、愛知県警が殺人容疑で奈美子さんの夫・悟さんの高校の同級生だった安福久美子容疑者（６９）を逮捕したことを報じた。

コメンテーターで出演の総合内科専門医・おおたわ史絵氏は「この容疑者の人格的、性格的な特殊性ってのが、すごく関わってるんじゃないかと思うんですね」と、まず発言。

「我々が一生懸命、彼女の気持ちの中を想像したところで実際、真実になかなか近づくことは難しく…」と続けると「やっぱり、取り調べの中で彼女が何を話すのか、長い時間の中で何を話すのかってことと。あと、自分を取り繕うようなことも言うでしょうし、時間の経過とともに彼女の考え方も変わってるでしょうから、事によっては精神鑑定も含めての取り調べが必要になると思いますね」と話した。

さらに犯行の５か月前に開催されたソフトテニス部のＯＢ会で悟さんと再会したことが安福容疑者の犯行のきっかけになったのではという見方について「悟さんにしてみれば自分になんで言ってきてくれない？ ストーカーするなら自分にならまだ分かるんだけど、面識のない妻に矛先が向かうというのは、悟さんにしてみたら、いまだに釈然としないですよね」と話していた。