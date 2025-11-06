全国交流レース第５９回楠賞が６日、園田競馬場のダート１４００メートルに３歳の精鋭１２頭（地元７、大井２、川崎１、名古屋１、高知１）が出走して争われ、矢野貴之騎手が騎乗し、５番人気で川崎のホーリーグレイル（牝３歳、内田勝義厩舎、父ナダル）が最内をついてケイズレーヴをかわし、重賞２勝目を飾った。

砂の深い最内を忍者のようにするする伸びた３歳牝馬ホーリーグレイルが激戦を制した。４頭が先陣争いを繰り広げたこともあり、終始前が壁になる苦しい展開だったが、先に内に進路を取ったケイズレーヴの動きに瞬時に呼応した矢野騎手の好判断もあって、首差かわしたところがゴールだった。「吉原さんの馬（ケイズレーヴ）についていったことで、うまくためることができた。それが最後の伸びにつながった。勝負根性に頭が下がる思いです」と胸を張った。

管理する内田調教師は「到着した日（５日）にカイバをぺろりと食べたという報告を受けたし、すごく落ち着いていた。状態としては一番よかったからでは」と感激の面持ち。次走は東京シンデレラマイル（１２月３０日・大井）か兵庫ゴールドトロフィー（１２月２５日・園田）を視野に入れている。