ガールズグループNewJeansが所属事務所のADORを離れるのは専属契約違反という裁判所の判決文に、ミン・ヒジン前代表のカカオトークが主要判断根拠と書かれたことが明らかになった。ミン・ヒジン前ADOR代表は親会社であるHYBEと昨年から訴訟戦を続けている。

ソウル中央地裁の先月30日の宣判決文によると、ミン前代表は昨年2月から側近らとカカオトークのチャットルームでHYBEからの独立を話し合った。

側近が「あいつら（HYBE）を困らせて私たちは自由を得る、これが私の原告会社（ADOR）での計画」とし、ミン前代表は「それなら良いだろう」と答えた。

ミン前代表は紛争過程で世論戦を企画、主導した。ミン前代表は昨年3月に側近らが参加したチャットルームで「計画変更、（時期を）繰り上げる、4月3日に第1弾を送り、そして私たちは世論戦を準備する」とタイムラインを提示した。実際に4月3日にガールズグループILLITがNewJeansを真似ているという抗議性メールがHYBEに発送された。

続けてミン前代表は「NewJeansの業務妨害、営業妨害、こうやって行かなくちゃと何度も言ったでしょう。私の感じでは核心事案1〜2件で（訴訟を）起こし、残りは世論戦で」とした。

ミン前代表はHYBEを攻撃するためにHYBE所属のガールズグループに関する材料を探すよう指示を与えた。側近らに「証拠を見つけられるだけもっと探してみよう。多ければ多いほど良い。○○○○（ガールズグループ名）でも、×××××でも、○○○でも、×××でも、何かもっとあるだろう」とした。

こうしたやりとりに対して裁判所は「（ミン前代表の）目的はNewJeansをHYBEの不当な扱いから保護することと関係なく、ADORの独立のためにHYBEの証拠を見つけ出すことにある」と明らかにした。

紛争過程でミン前代表側に立ったNewJeansの親を活用することも事前に議論されていたことがわかった。ミン前代表は「（メンバーの）お母さんたちが直接（HYBEに）メールを送るのはどうでしょう。そのまま世論戦に突入する準備をするのが良さそうだ」とした。続けて「男性のおじさん風の文体に変えても良く、叱りつける感じでも構わず、ちょっと老人のように書いて女っぽい感じが出ないように」と話したりもした。

NewJeansメンバー5人の親らは昨年5月、HYBEに「NewJeansの価値を保護する考えはないのか」「パン・シヒョク議長がなぜメンバーのあいさつを無視したのか怪しい。中学生、高校生の年齢のメンバーだ」などの内容で電子メールを送った。親らはメディアインタビューと交流サイト（SNS）でミン前代表を一貫して支持してきた。