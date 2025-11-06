【niko and ...のベージュ】が40・50代に似合う！ 着回し力バツグン♡「主役級ワンピ」

落ち着いたトーンのベージュは、40・50代の肌になじみながら上品に見せてくれそうな頼れるカラー。そんなベージュを使った大人世代にぴったりなアイテムとして、【niko and ...（ニコアンド）】の「主役級ワンピ」をリコメンド。着るだけでおしゃれな雰囲気が出そうなうえに、羽織りや合わせるボトム次第で印象を変えられる一枚です。ワンピの魅力と共に、40代スタッフさんが実践している着回しコーデもお届け。ベージュを味方に、大人の秋冬コーデを更新してみて。

付け襟でシャレ感アップ！ シルエットチェンジも楽しめる

【niko and ...】「aimiしぼれーるワンピ」\7,500（税込）

「サラッとした生地感」（公式オンラインストアより）で、軽やかに着られそうなベージュのワンピース。ウエストは紐でシルエットを調節でき、体のラインを拾いすぎずほどよいメリハリを演出できそうです。胸元の鮮やかな刺繍がさりげないアクセントになり、付け襟を合わせれば一枚でも着映えするほの甘なムードになりそう。

ざっくりベストで気取らない重ね着コーデ

こちらの40代スタッフさんは、付け襟を外し、ロゴ入りベストをプラス。ベージュのワンピースにブラウンを重ねたワントーン配色が落ち着いた印象で、40代らしいこなれ感を演出しています。ベストのピンクロゴがさりげない遊び心を添え、甘めなワンピもほどよくカジュアルなムードに。足元は重ためブーツでバランスを取れば、日常にも取り入れやすい大人のレイヤードが完成。

ジャケットやスカートでクラシカルな最旬コーデに

ワンピースにブラウンのジャケットを羽織って、ほどよくきれいめな印象にシフト。スカーフを腰に巻くのは今季注目のトレンドで、腰まわりをさりげなくカバーしつつ、華やかさもプラス。ミドル世代にもぜひ取り入れてほしいスタイリング術です。ベレー帽やレオパードバッグで遊び心を効かせながら、全体をブラウン系トーンでまとめれば、大人らしく落ち着いた雰囲気に。

スウェットやキャップでカジュアルダウン

袖に配色のアクセントが効いたスウェットトップスを重ねて、動きやすさとシャレ感を両立する着こなしも要チェック。赤キャップや厚底ブーツでアクティブさをプラスすれば、旅行や公園シーンにも頼れる装いに。ワンピを気負わず着たいミドル世代におすすめの休日スタイルです。

writer：Sara.K