ドーナツポップにメタモンがまぎれこみ！ミスタードーナツ ポケモン「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」
ミスタードーナツが、ポケモンとのキャンペーンとして「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を発売！
ミスドネットオーダー限定で、2025年11月12日より予約受付開始、11月26日より受け渡しがスタート。
ドーナツポップにメタモンがまぎれている姿をイメージした、55周年を記念した特別な商品です。
ミスタードーナツ ポケモン「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」
価格：テイクアウト 648円（税込）
販売期間：2025年11月26日（水）〜12月25日（木）お渡し分まで（なくなり次第終了予定）
ネットオーダー予約注文期間：2025年11月12日（水）〜12月24日（水）
※受け取り当日の注文はできません。受取前日までのネットオーダーでの予約注文限定です
対象ショップ：ミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）
※ミスドネットオーダーの商品はテイクアウト専用商品です
※ミスドネットオーダー限定商品のため店頭では販売しておりません
ミスタードーナツとポケモンがコラボレーションした「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」が登場！
55周年を記念した特別な商品で、人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなど様々な食感のドーナツを楽しめます。
オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームが絞られています。
ドーナツポップ8個と「メタモン ドーナツ」をのせて、シュガーをふりかけドーナツツリーを表現！
「メタモン」は、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現されています。
ドーナツツリーには、ドーナツポップのゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールも含まれます。
そのままでも、クリームをディップしながらでも、様々な食べ方を楽しめるドーナツです。
ポケモンとのコラボレーションによる、見た目もかわいらしいドーナツツリー。
ミスドネットオーダーでの事前予約限定商品なので、この機会にぜひチェックしてみてください☆
ミスタードーナツのミスドネットオーダー限定「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」の紹介でした。
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
