ミスタードーナツが、ポケモンとのキャンペーンとして「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を発売！

ミスドネットオーダー限定で、2025年11月12日より予約受付開始、11月26日より受け渡しがスタート。

ドーナツポップにメタモンがまぎれている姿をイメージした、55周年を記念した特別な商品です。

ミスタードーナツ ポケモン「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

価格：テイクアウト 648円（税込）

販売期間：2025年11月26日（水）〜12月25日（木）お渡し分まで（なくなり次第終了予定）

ネットオーダー予約注文期間：2025年11月12日（水）〜12月24日（水）

※受け取り当日の注文はできません。受取前日までのネットオーダーでの予約注文限定です

対象ショップ：ミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）

※ミスドネットオーダーの商品はテイクアウト専用商品です

※ミスドネットオーダー限定商品のため店頭では販売しておりません

ミスタードーナツとポケモンがコラボレーションした「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」が登場！

55周年を記念した特別な商品で、人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなど様々な食感のドーナツを楽しめます。

オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームが絞られています。

ドーナツポップ8個と「メタモン ドーナツ」をのせて、シュガーをふりかけドーナツツリーを表現！

「メタモン」は、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現されています。

ドーナツツリーには、ドーナツポップのゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールも含まれます。

そのままでも、クリームをディップしながらでも、様々な食べ方を楽しめるドーナツです。

ポケモンとのコラボレーションによる、見た目もかわいらしいドーナツツリー。

ミスドネットオーダーでの事前予約限定商品なので、この機会にぜひチェックしてみてください☆

ミスタードーナツのミスドネットオーダー限定「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」の紹介でした。

