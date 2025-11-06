5日夜からトラブルが続いています。6日、JR東海の東海道線は始発から静岡県内すべての区間で運転を見合わせとなり、午後から運転が再開されました。



通勤ラッシュの時間帯に重なった東海道線の長時間にわたる運転見合わせ。



（記者）

「午前8時すぎのJR静岡駅です。東海道線では昨夜に引き続き列車が運転見合わせとなっていて、駅構内には混乱する人の姿が多く見られます」



JR東海によりますと、東海道線は6日午前2時半ごろ、焼津市内を走行中の回送列車で、乗務員がパンタグラフの異常を確認しました。この影響で、JR東海は線路設備や車両を緊急確認。東海道線は始発から「熱海駅」から「豊橋駅」間の上下線で運転を見合わせとなりました。この事態に利用客は…。





（利用客）「最初沼津駅に車で向かっていたが、まだ止まっている…と思って三島駅に行先を変えて新幹線で来た。当日の朝に止まると、その日のスケジュールが崩れて皆さんも大変だと思うので、早く復活すればいいなと」（新幹線で静岡まで来た人）「新富士から（新幹線で）きた。在来線が動いてなかったので。困りますね。帰り動いてくれるといいけど」一方、電車を使わない予定だった人にもトラブルが波及していました。（利用客）「自分はもともとタクシーの予定だったが、行列だったのでレンタカー屋も当たったけど、ダメだったので、とりあえず待っている。仕方ないと思って待っている」架線から車両に電力を送るパンタグラフの異常による運転見合わせ。影響した範囲の広さから県内各地で交通が乱れていました。浜松駅では…。（記者）「午前8時の浜松駅です。東海道線は表示調整中となっており、運休が続いている状態です。駅の構内は通勤時間帯ということもあり多くの人であふれかえっています」別の通勤･通学方法を探しているのでしょうか、コンコースには大勢の人が滞留していました。（豊橋の大学に通う 女子大学生）Q.電車が止まっているということはいつ知りましたか？「今ここにきて、知って…ちょっと焦っている。1時限からなので、きょうは休もうかなと」（豊橋に向かう 会社員）「バスを探したりしているんですけれども、人ばっかりなんで、右も左もわかっていなくて、どこ行こうかなという感じ。まずバスに乗れるかどうかですね」移動手段を東海道線から新幹線に変更する人も（記者）「東海道線が止まっている影響で、新幹線に切り替える人が多いのでしょうか、切符売り場には長蛇の列ができています」一方、沼津駅でも運転再開を待つ利用客の姿が…。（茅ヶ崎に向かう 会社員）「これから仕事ですね。もう電車が止まっているので、少なくとも遅れていこうかなと思っています」（湯河原に向かう 会社員）「朝は止まらないだろうと思っていました」Q.何時ごろまで待とうとか…ありますか？「お昼ごろまでまとうかな…（会社に）連絡して判断を待とうと思います」電車が止まったことで、休講になった学校も。三島市にある「日本大学」のキャンパスは、東海道線の運転見合わせを受け、終日休講となりました。突然の休講に、授業を受けに来ていた学生は…。（大学1年生）「静岡駅から新幹線で来ました。1限目の講義の教室に行って、先生が来ないなと待っていたら、講義が始まった後くらいに先生が来て、そこで初めて（休講）というのを知りました。在来線が動いてなくて帰れないので待機しています」普段、東海道線を使わないで通学する学生は。（大学2年生）「あっ…（休講と）書いてありますね。すいません、今、気づきました。11月6日の講義は終日休講らしいです。電車普段乗らないので気付かなかったです。今の今まで気づかなくて、今から帰らないといけないですね」多くの学生に混乱を招いていました。実は東海道線、5日夜、同じようなトラブルが…。（記者）「午後8時すぎのJR静岡駅です。運転見合わせから3時間近くが経過しているのですが、現在も駅構内には運転再開を待つ人の姿が多くみられます」JR東海によりますと、5日午後4時半ごろ、JR安倍川駅付近を走行していた列車のパンタグラフの異常を確認。この影響で、一時「沼津駅」から「浜松駅」間の上下線が運転見合わせとなり、約5時間後に全線で運転が再開しました。（カメラマン）「9時20分すぎです。JR安倍川駅のホームに止まっていた車両がゆっくりと浜松方面に向けて動き出しました」5日夜から連続して確認されたパンタグラフの異常。トラブルの原因について、トンネルとパンタグラフが接触したためとみられています。そして…。（ディレクター）「11時半過ぎ先ほどまで停まっていた電車が動き出しました」異常が認められた車両が焼津市内からようやく動き出し、確認作業などを終えた駅では順次運転が再開。（徳増 ないる キャスター）「JR東海道線全線で運転を再開しました、続々と電車から降りてくる人、また乗り込む人がいらっしゃいます」東海道線の全線で運転が再開したのは、午後1時前のこと。多くの人に影響がでました。（利用客）「きのうはそのままタクシーで帰って、きょうは午前中お休みもらって。かなり影響あります」（利用客）「6時台の電車に乗るつもりだったんですけど、12時の電車になりました」（利用客）「授業はたぶんやるんですけど、遅れている子がいるので、そこの対応がどうなるのかなって」（利用客）「このあと授業あるんですけど、時間的に間に合うのかなって」（徳増 ないる キャスター）「今このように、電車から降りてきた皆さんが遅延証明書を取りに来ているところです」始発から最大で7時間以上、電車が止まった今回の事態。東海道線では、現在もダイヤに大幅な乱れが確認されていて、JR東海は、ホームページなどで最新情報を確認するように呼びかけています。