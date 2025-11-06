「腸は身体のすべてに影響があります」――腸の不調がどこに影響するかという質問に、腸と免疫研究の第一人者である國澤純氏は即座にこう答えた。文藝春秋PLUSの対談番組「HEALTH CARE PLUS」で語られた内容は、健康に関する新たな常識を教えてくれる。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「どんな腸内細菌がいいですか？」メンタル・花粉症・糖尿病まで影響を及ぼす“腸”への疑問に第一人者が出した答えとは？〈ダイエット効果も〉

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年9月10日配信）

「腸を良くするとメンタルも良くなる」

9000人を対象とした國澤氏の研究により、腸内環境が体全体に与える影響が明らかになってきた。

國澤氏は、腸の不調が腹痛や下痢といった症状を引き起こすのは当然のことだと前置きした上で、その影響はさらに広い範囲に及ぶと説明する。

「最近では『脳腸相関』という言葉があるように、腸の状態はメンタルにも影響するのです」と、心身の密接なつながりを指摘した。



國澤純氏

従来は脳の状態が腸に影響するとされてきたが、研究により逆のメカニズムが判明した。

「腸を良くするとメンタルも良くなる。その理由は、腸内細菌や腸の細胞が神経に働きかける物質を生産しているからです」

この影響は免疫機能にも及ぶ。

「腸では免疫が『教育』を受け、その結果が体全体の免疫に影響します。そのため、花粉症のようなアレルギー疾患や、免疫が関わる糖尿病などにも影響が及ぶのです」

國澤氏の言葉からは、腸が全身の司令塔として機能している実態が浮かび上がる。

「ポストバイオティクス」とは？

腸内細菌研究の最前線では、従来の「善玉菌を増やす」という発想を超えた新しい概念が注目されている。「ポストバイオティクス」だ。

「腸内細菌は、その名の通り腸の中にいます。菌が直接、脳まで行って何かをするわけではありません」

重要なのは菌そのものではなく、菌が作り出す物質なのだという。

「腸内細菌が腸の中で作り出す有益な物質が、血流などを通じて脳や体全体に影響を及ぼします。菌がいること自体も大切ですが、それ以上に、菌がしっかりと働いてこれらの物質を生産してくれることが最も重要なのです。この有益な物質を『ポストバイオティクス』と呼びます」

「菌のリレー」が生み出す健康効果

國澤氏の研究で明らかになったのは、腸内細菌が単独で働くのではなく、複数の菌が連携して機能する「菌のリレー」というメカニズムだ。

「1種類の菌だけで食物繊維を分解し、短鎖脂肪酸まで作り出すことは稀です。まず最初の菌が食物繊維をある程度分解し、その生成物を次の菌が利用する。このように複数の菌がリレーのように働き、最終的に短鎖脂肪酸が作られるのです」

このリレー機能こそが、腸内環境改善のカギを握る。「菌がバトンを渡すようにして、食べたものからだんだん形を変えていって、いいものを作っていく」プロセスが健康維持には不可欠なのだという。

「どんな腸内細菌がいいんですか」

では、どのような菌を増やせばよいのか。この問いに対する國澤氏の答えは明確だった。

「ダイバーシティ、多様性が大事です」

腸内細菌検査を提供する際、必ず聞かれるという「どんな腸内細菌がいいんですか」という質問。しかし、「腸内細菌には個人差が大きいので、どの菌がどのくらいいいですよ、とは説明しにくい」のが実情だ。

「一番わかりやすいのは、とにかくいろんな種類を揃えることです。腸内細菌は分業制なので、どんなに良い菌でも一種類だけが突出していると、その菌が得意なことしかできません。他の菌が担うべき役割は果たされなくなってしまいます」

國澤氏自身の7年間にわたる腸内細菌の変化データは、この多様性の重要性を物語っている。特定の菌だけを増やそうとした結果、かえって腸の調子が悪くなった経験を経て、現在は「みんなを仲良く増やしていこう」というアプローチに行き着いたという。

トイレットペーパーを使って腸内細菌がわかる？

研究の最前線では、個人の腸内細菌を簡単に把握できる技術の開発が進んでいる。國澤氏が究極的に目指すのは「トイレットペーパーで腸内細菌がわかるようになる」社会だ。

「例えば、『ビフィズス菌が多ければ色が変わる』といった仕様を想定しています。それを使えば『今日はビフィズス菌が多いな』と手軽に把握できる。別のパックでは『やせ菌』をチェックできる製品も選べる、といった未来像です」

このように「見える化をお手軽にしていく」ことが、「腸内細菌が身近になる一つのポイント」と國澤氏は展望する。

腸内細菌研究が明かす健康の新常識は、我々の日常に革新をもたらす可能性を秘めている。「腸を制すれば体全体が良くなる」という新たなパラダイムの下、個人最適化された健康管理の時代が近づいている。

〈「炭水化物抜き」はダイエットによくない？ 9000人を調べた“腸の第一人者”が明かすダイエット成功の新常識〈日本人特有の「やせ菌」も〉〉へ続く

