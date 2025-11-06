【福袋】BAKE CHEESE TART、チーズタルト6個＆オリジナルバッグ付きセットなど2種類を発売

チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、2026年の福袋「HAPPY BOX 2026」2種類を、2025年12月26日（金）〜2026年1月12日（月）の期間で販売する。全国の「BAKE CHEESE TART」店舗にて取り扱う。

福袋には定番の「焼きたてチーズタルト オリジナル」（税込270円）のほか、新定番として登場した「焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ」（税込351円）、「焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ」（税込351円）を2個ずつ詰め合わせ。さらに、1枚につき最大で「焼きたてチーズタルト オリジナル」が3個までもらえるくじ引きがついてくる。3,500円の福袋はオリジナルバッグ付き。

〈福袋の内容〉

◆HAPPY BOX 2026 スタンダードセット

価格：1,990円（税込）

内容：

・焼きたてチーズタルト オリジナル ×2個

「焼きたてチーズタルト オリジナル」



・焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ ×2個

「焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ」



・焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ ×2個

「焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ」



・くじ引き ×1回

◆HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット

価格：3,500円（税込）

内容：

・焼きたてチーズタルト オリジナル ×2個

・焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ ×2個

・焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ ×2個

・くじ引き ×2回

・BAKEオリジナルシルバーバッグ ×1点

BAKEオリジナルシルバーバッグ

BAKEオリジナルバッグは、ブランドカラーのシルバーに、ライラックブルーであしらわれたロゴがポイント。チーズタルトの6個BOXもすっぽり入るマチの広さで、ランチバッグなどの普段使いしやすい作り。

〈くじ引きについて〉



購入者は「焼きたてチーズタルト オリジナル」がもらえるくじ引きに参加できる。1枚につき最大3個まで受け取れる。

くじ引き換え期間：2026年1月10日（土）〜3月31日（火）

くじ引き

〈「BAKE CHEESE TART」とは〉



国内外に20店舗以上を展開するチーズ菓子専門店。ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店からチーズ菓子専門店へとリブランディング。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、チーズタルトを中心にさまざまなチーズ菓子を展開する。

「BAKE CHEESE TART」国内店舗

＜ 関東 ＞

【BAKE the SHOP】自由が丘店

所在地：東京都目黒区自由が丘1-31-10

ららぽーと海老名店

所在地：神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名1F

池袋店

所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 JR池袋駅構内、中央改札外、中央通路

EQUiA 北千住店

所在地：東京都足立区千住旭町42-1 東武北千住駅 改札内

グランスタ丸の内店

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階(改札外)

JR大宮店

所在地：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅構内 2階

＜ 東北 ＞

仙台店

所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅 2階在来線中央口改札内

＜ 中部 ＞

【BAKE the SHOP】松坂屋静岡店

所在地：静岡県静岡市葵区御幸町10−2 松坂屋静岡店 本館 B1F

＜関西＞

大阪郄島屋店

所在地：大阪市中央区難波5丁目1番5号 郄島屋大阪店B1F

【BAKE the SHOP】コトチカ京都店

所在地：京都市下京区東塩小路町 地下鉄京都駅 コトチカ京都

【BAKE the SHOP】大丸心斎橋店

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館B1F

＜中国・四国＞

ekie広島店

所在地：広島県広島市南区松原町 1-2 ekie KITCHEN内

＜ 九州・沖縄 ＞

天神地下街店

所在地：福岡県福岡市中央区天神2 東4番街 第225号 天神地下街内

