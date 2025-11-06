〈「どんな腸内細菌がいいですか？」メンタル・花粉症・糖尿病まで影響を及ぼす“腸”への疑問に第一人者が出した答えとは〈ダイエット効果も〉〉から続く

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所副所長の國澤純氏は、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」でこう提案した。腸内細菌研究の第一人者である同氏が、9000人を対象にした研究から導き出したダイエット成功の新常識が注目を集めている。（全2回の2回目／はじめから読む）

「ポストバイオティクス」がダイエットに重要

近年、腸内環境の改善が健康に与える影響が広く知られるようになったが、國澤氏が強調するのは「ポストバイオティクス」という新しい概念だ。これは腸内細菌が作り出す物質のことで、従来の「善玉菌を増やす」という発想から一歩進んだアプローチである。

「腸内細菌がいるということも大事だが、しっかり働いてそのいいものを作ってくれることが一番大事なポイント」と國澤氏は説明する。



この「いいもの」の代表格が短鎖脂肪酸で、ダイエットに極めて重要な役割を果たすという。

腸に悪い食べものは？

多くのダイエット法が特定の食品に注目する中、國澤氏は意外な警告を発する。

「腸に悪い食べ物は言いやすい。何がダメかというと、“ばっかり食べ”なんです」

同じものばかり食べ続けると、それを餌にする菌だけが増え、腸内細菌の多様性が失われる。この多様性こそが、腸内細菌の「リレー」を成功させる鍵だという。食物繊維から短鎖脂肪酸を作る過程は、複数の菌が段階的に働く連携プレーなのだ。

「特売品を買ってください」

実践面では、國澤氏のアドバイスは実に現実的だ。ヨーグルト選びについて「特売品を買ってください」と推奨する。

「スーパーも毎週同じブランドをずっと特売にすることはない。店員さんが勝手に特売品を変えてくれるので、自然にローテーションできる」というのがその理由だ。

発酵食品の中でも、納豆とヨーグルトは特に重要だという。これらは短鎖脂肪酸を作る過程で中心的な働きをする菌を含んでおり、昔から食べ続けられてきたのには理由があると國澤氏は語る。

日本人特有の「やせ菌」とは？

海外で「やせ菌」として注目されているのがアッカーマンシア菌だ。しかし、國澤氏らの研究で意外な事実が判明したという。

「世界的に見ると、日本人って肥満が非常に少ない人種なので、さぞかしアッカーマンシア菌が多いんじゃないかと思って調べたら、あんまり日本人持ってないなっていうのが分かったんです」

では、何が日本人の体型を支えているのか。

國澤氏は「調べていくと、我々の研究ではブラウティア菌っていう菌が、これがどうも“やせ菌”になるんじゃないかというのがわかってきました」と語る。このブラウティア菌は食物繊維をエサに、ダイエットに重要な短鎖脂肪酸を生成する。

「そういうのをうまく増やしていけば、菌の力も借りながら太りにくい体が作っていけるのかなと思います」と國澤氏は続ける。

「炭水化物抜き」の落とし穴

炭水化物を制限するダイエットについて、國澤氏は警鐘を鳴らす。

「炭水化物というのは糖質と食物繊維を足したもの。炭水化物を取るのをやめると、食物繊維も取らなくなってしまう」

これではやせ菌は増えず、善玉菌も働かなくなる。重要なのは糖質を減らしながら食物繊維を増やすことで、白米を冷ましたご飯やもち麦に変えることを推奨している。

腹筋運動と味噌汁が最強コンビ

運動については、腸の蠕動運動を促す腹筋運動を推奨。

「足を上げる腹筋の方が腸を動かしやすい。YouTubeを見ているときのCM中に1分間足を上げるだけで、次の日はお通じが良くなる」と実践的なアドバイスを送る。

食事面では味噌汁を最も推奨する。

「冷蔵庫の残り物を全部入れて、毎日違うものが食べられる。一番続けやすいのは味噌汁」だと語る國澤氏自身、7年間でバランスの取れた腸内細菌を実現した。

将来的には「トイレットペーパーで腸内細菌が分かるようになる」という未来像を描く國澤氏。腸内細菌の「見える化」が進めば、個々人に最適化されたダイエット法が確立される日も近いかもしれない。

