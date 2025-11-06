藤崎ゆみあ、美肩＆デコルテ際立つヘルシー肌見せSHOT披露！“美少女感”あふれるカットにドキドキ

株式会社東京ニュース通信社は、「藤崎ゆみあファースト写真集（仮）」を12月12日に発売する。

【写真】そびえ立つ修道院を前にスカートをなびかせた圧巻SHOT

超大作ドラマ「イクサガミ」（11月13日配信開始／Netflix）でヒロインを務める藤崎。このたび、12月12日にファースト写真集を発売することを記念して、自身初のお渡し会イベントを行うことが決定した。

イベントは12月14日に紀伊國屋書店新宿本店、12月21日にSHIBUYA TSUTAYAにて開催。参加者全員が藤崎と握手ができるほか、イベント限定生写真やオフショットチェキがもらえたり、2ショットチェキを撮影できたり、クリスマスカードに直筆サインや名前を書き入れてもらえたりする特典が付いてくる（券種により特典内容が異なる）。藤崎自身初めての写真集発売、初めてのイベント開催となるため、貴重な機会となりそうだ。

さらに、写真集の中から追加先行カットを公開。ユネスコ世界遺産に登録されているメテオラの麓の街・カランバカを散策し、土産店やジェラート店を巡っている最中にカメラに向かって振り返った美少女感あふれる1枚だ。

もう1枚はメテオラ内最大の大きさを誇るメガロ・メテオロン修道院を前にスカートをなびかせているカット。岩と同化したように建てられた修道院がそびえ立つ圧巻のショットとなっている。

※藤崎の「崎」は立つ崎