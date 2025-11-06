【ほっともっと】550円の平日ランチシリーズに「とり天ランチ」新登場、静岡県限定で販売

プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は11月11日、静岡県の68店舗で「とり天ランチ」(税込550円)を発売する。

ほっともっとでは10月22日から、平日の10時〜14時限定メニューとして“高コスパ”を訴求する『550(ゴーゴー)ランチシリーズ』を静岡県限定で販売しており、今回の「とり天ランチ」は第2弾として販売するもの。

ほっともっと『550ランチシリーズ』静岡県の68店舗で販売

〈平日限定『550ランチシリーズ』第2弾メニュー〉

「とり天ランチ」は、ご飯の上にとり天や野菜の天ぷらを盛りつけた弁当。とり天は、醤油･ニンニク･生姜をあわせたタレに漬け込んだ鶏もも肉を、店舗で揚げている。鶏肉の旨味を閉じ込め、柔らかくジューシーに仕上げたという。

野菜の天ぷらには、れんこん、スナップエンドウ、なすの3種の天ぷらも一緒に盛り合わせた。

ほっともっとは、「550円といううれしい価格ながらも食べ応えがあり、おいしさ満点の、ランチに最適なメニューです」としている。

〈全時間帯で販売する「とり天弁当」も新登場〉

あわせて、全時間帯で注文できる「3コ入り とり天弁当」(税込670円)も新発売する。また、『550ランチシリーズ』第1弾として10月22日から販売している「しょうが焼きコンビランチ」と「牛焼肉コンビランチ」(各550円)も継続販売する。

ほっともっと「ジューシー鶏もも肉 3コ入り とり天弁当」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

●新発売

〈1〉550ランチシリーズ とり天ランチ(550円)

〈2〉ジューシー鶏もも肉 3コ入り とり天弁当(670円)

●販売中

〈3〉550ランチシリーズ しょうが焼きコンビランチ(550円)

〈4〉550ランチシリーズ 牛焼肉コンビランチ(550円)

◆550ランチシリーズ しょうが焼きコンビランチ

ご飯の上に、国産生姜を使ったしょうが焼き、コロッケ、から揚を盛りつけた食べ応えのある弁当。

ほっともっと「550ランチシリーズ しょうが焼きコンビランチ」

◆550ランチシリーズ 牛焼肉コンビランチ

ご飯の上に、牛焼肉とコロッケ、から揚を盛りつけた弁当。牛焼肉は、コチュジャンやごま油を使ったコク深い味わいの特製だれで仕上げている。

ほっともっと「550ランチシリーズ 牛焼肉コンビランチ」

･発売日

2025年11月11日

※「牛焼肉コンビランチ」「しょうが焼きコンビランチ」は10月22日から販売中。

･発売店舗

静岡県の「ほっともっと」68店舗(10月末現在)