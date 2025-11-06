元小学生ホスト・琉ちゃろの妹、15歳近影の成長ぶりが話題に「すっかりお姉さんに」「更に可愛くなった」
【モデルプレス＝2025/11/06】“元小学生ホスト”琉ちゃろの母であるちいめろが11月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。琉ちゃろの妹・まひめろの近影を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元小学生ホスト・琉ちゃろの妹、衝撃の現在の姿
ちいめろは「11月3日でひめちゃん15歳になりました」「ずっとママの宝物だよ」と記し、まひめろとの親子ショットを投稿。昔はちいめろに抱かれていた幼いまひめろが、母の身長に近づくほど大きく成長した姿を披露した。また、母と色違いのコーディネートでポージングする写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「すっかりお姉さんになって」「更に可愛くなった」「姉妹みたい」「憧れの親子」「親子揃ってスタイル抜群」「仲良しコーデ素敵」と反響が殺到している。
琉ちゃろは金髪の盛り髪スタイルに、ホスト風の派手なファッションがトレードマークの「小学生ホスト」として知られ、数々のメディアに出演。母・ちいめろがYouTubeチャンネルを開設してからは、動画を通じて成長の様子がたびたび紹介されてきた。
家族思いな一面や、中学の勉強に励む真面目な姿が注目を集め、かつての派手な見た目とのギャップが話題に。髪も暗い色を保ち、落ち着いた雰囲気になっていた。（modelpress編集部）
