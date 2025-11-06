「てつやが撮るみぃちゃんが一番可愛い」峯岸みなみ、夫・てつや撮影写真を公開！「か、か、かわいい」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは11月6日、自身のInstagramを更新。夫で東海オンエアのてつやさんが撮影した写真を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「てっちゃんお誕生日おめでとうございます」「か、か、かわいい、、」「てつやが撮るみぃちゃんが一番可愛い」「その笑顔に癒されます」「ずっとしあわせでいてくれ」などの声が寄せられました。
【写真】夫・てつやが撮影した峯岸みなみ
「ずっとしあわせでいてくれ」峯岸さんは「楽しかった、誕生日！（夫の）」と、てつやさんが誕生日を迎えたことを報告。そして、てつやさんが撮影したと思われる3枚の写真を掲載しました。うれしそうな表情の峯岸さんが写っています。また、3枚目にはバースデープレートと峯岸さんからのプレゼントも。
てつやさんも「32歳になりました！！！」と報告てつやさんは10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「32歳になりました！！！」と報告し、写真を公開していました。この投稿に、峯岸さんは「おめでとう〜〜 とにかく健康で！最近はコンタクト外して寝れてえらい！」とコメント。仲むつまじさが伝わってきます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)