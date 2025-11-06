川谷絵音、奨学金完済を報告「36歳、ついに」
【モデルプレス＝2025/11/06】ゲスの極み乙女やindigo la Endなどのバンドで活躍するミュージシャンの川谷絵音が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。奨学金を完済したことを報告した。
【写真】川谷絵音、奨学金完済証明書
川谷は「あなたは上記奨学生番号の奨学金について返還を完了されたことを証します」と記載された文書を投稿。「36歳、ついに奨学金返し終わった！！！！」と奨学金を完済したことを報告した。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！」「お疲れ様でした」「すごい」「私も頑張らないと」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
