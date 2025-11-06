モデルでタレントのアンミカ（53）が6日、JR大阪駅そばのグランフロント大阪で開催された「GRAND WISH CHRISTMAS2025」（11月6日〜12月25日）のイベントに登場。クリスマスツリー点灯式に臨み「心の灯りをクリスマスツリーとともに灯しましょう」とファンへアピールした。

華やかな金色のドレスに身を包んだアンミカが登場すると、会場からざわめきと感嘆の声が漏れた。「芸歴38年で初めての点灯式。夢がかないました。ロマンチックで素敵な、洗練された点灯式で一生胸に残ります」と目を細めた。

大阪出身のアンミカはグランフロント大阪界隈には「しょっちゅう来てます」という。お相手はハイヒールモモコや相川七瀬ら。年間364回外食するモモコとウインドウショッピングやカフェを楽しむそうで「1日のシメにこのツリーを見にくるのもいいですね」とPRも忘れなかった。

過去一番印象的だったクリスマスは「イブをやって、次の日にまたハワイでイブをやった」と振り返った。今年の予定は決まってないようで「東京か、海外か、大阪か。クリスマス前の1カ月間がワクワクです」と語った。