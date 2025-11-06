¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡ÖYouTube¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÂÐÀïÁê¼ê¤òàÍ½½¬á
¡¡º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¹ÎÒ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Ç°´ê¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µÜºê»ÔÆâ¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò³«»Ï¡£½éÆü¤«¤é¹¥¼é¤Ë·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íè½Õ¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÊÑ¤ï¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹ç½É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆâÌî¤ÎÆóÍ·´Ö¤ò¥á¡¼¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¸«¶Ë¤á¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢Íè¤ë£±£µ¡¢£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñÀï¡×¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¼«¤é¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò»ø¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤À¡£
¡¡°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Î¾·½¸µ¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ºòÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤ÈË½¤ì¤Þ¤ï¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âàºÆ¸½á¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂÐÀïÁê¼ê¤ÎàÍ½½¬á¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£±ÇÁü¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ù¤¬¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Åê¼ê¿Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤âÃå¼ê¡£Íè½Õ¤Î£×£Â£Ã¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡¢Æü¤Î´Ý¤Ç¤â²÷ÂÇÏ¢È¯¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£