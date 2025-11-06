税制改正で“富裕層優遇”が是正される？ 個人資産1000万円以下でも影響ある“仕組みの壁”とは

「1億円の壁」と2025年の新課税：何が富裕層優遇と見なされるのか？

「富裕層優遇」批判の根幹は、上場株式の配当や譲渡益などの金融所得が一律20.315％の申告分離課税で、給与など総合課税の最高税率55％（所得税45％＋住民税10％）より軽い結果、所得が1億円付近から実効税率が低下する「1億円の壁」にあります。

こうした歪みへの対応として、2025年分から超富裕層に最低22.5％の税負担を求める「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」（富裕層ミニマム税）が導入され、基準所得金額が3億3000万円を超える場合には、少なくとも22.5％の税負担となるよう調整（トップアップ課税）される仕組みが設けられました。

この制度は対象が極めて限定的（超高所得者）で、広い層に一律増税するものではなく、負担率の逆転是正に焦点を当てています。



資産1000万円以下にも影響する仕組みの壁：分離課税・総合課税の差とNISAの設計

一見、超富裕層向け対策に見えますが、仕組みの壁は一般層にも波及します。第一に、金融所得の分離課税は一律20.315％で、課税方式の選択や損益通算の可否が家計の負担に直結するため、制度理解の差が手取り額を左右します。

第二に、2024年に恒久化・拡充されたNISA制度は、生涯投資枠1800万円（うち成長投資枠上限1200万円）、年360万円の非課税投資が可能です。

売却による枠再利用も認められ、課税口座との差が「負担率の壁」を作る（非課税か20.315％課税かの分岐）ため、資産が1000万円以下でも、運用の工夫しだいで可処分リターンに大きな差が出ます。

つまり、税率そのものだけでなく、課税方式・非課税制度・通算ルールの設計の差が、結果として格差感を増幅させるのが仕組みの壁の実態です。



家計への実務影響：配当・譲渡益20.315％、非課税枠1800万円、新課税の対象レンジ

家計においては、課税口座の配当・譲渡益は原則20.315％で源泉徴収され、損益通算などで実効税率が動くため（特定口座・申告の使い分けを含む）、リバランスや利益確定の設計で手取り額が変わります。

一方、NISAの非課税保有限度額1800万円は、課税回避ではなく制度上の非課税であり、つみたて投資枠・成長投資枠の配分と売却再利用を組み合わせることで、少額からでも長期の実効税率を0％に近づけることが可能です（非課税か20.315％課税かの長期差が複利で拡大）。

2025年の富裕層ミニマム税は基準所得金額3億3000万円超の超高所得者の最低負担率是正が目的で、一般的な給与・配当所得世帯や資産1000万円以下の家計が直接の対象になる想定ではありません。



まとめ

一般の人にとっては、課税口座での20.315％の税率を前提に、NISA制度における非課税枠1800万円の優先的な活用や、配当の課税方式の選択、損益通算の最適化、長期・積立を中心とした再現性のある運用ルールの確立が、制度のハードルを乗り越える現実的な解決策となります。

制度は変化し続けており、超富裕層向けの是正と並行して、家計が税効率を高めるための選択肢も広がっています。だからこそ、最新のルールを正しく理解し、NISAなどの制度を最大限に活用することが、前向きな一歩につながるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー