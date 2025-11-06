¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡ä¶á½ê¤Ç43Ëç¤Î¾®È½¤¬½ÐÅÚ¡ª°¦ÃÎ¡¦¹¬ÅÄÄ®¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¤ªÊõÈ¯¸«¤«¡ª¡©¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î31Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡äÊÉ¤Ë43Ëç¤Î¾®È½!?°¦ÃÎ¡¦¹¬ÅÄÄ®¤Ç120Ç¯Ì²¤ëÆæ¤Î¤ªÊõ
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÔÎ±ÂóÌé¡Ê¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦¹¬ÅÄÄ®¡£Ä®¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹¬ÅÄÄ®¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡×¤Ë¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¹¬ÅÄÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î³Ø·Ý°÷¡¦°ð³À¤µ¤ó¡£
¡Ö¹¬ÅÄÄ®¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡×¤Î²°³°¤Ë¤Ï¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¼ÚÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¡Ö°°¸÷¡×¤¬¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢È¯·¡Ä´ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆìÊ¸»þÂå¤ÎÅÚ´ï¤ä¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï2Îã¤·¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÎ¶Ê¸Æ©Ä¦ÂÓ¶â¶ñ¡×¡ÊÂÓ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÁõ¾þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë¶â¶ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¤Ï43Ëç¤â¤Î¾®È½¤Î¼Ì¿¿¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ñÎÁ´Û¶á¤¯¤Î¿ð±À»³ËÜ¸÷»û¤ËÌ²¤ë¿¼¹Â¾¾Ê¿²È7ÂåÅö¼ç¡¦¾¾Ê¿ÃéÍº¤ÎÊè¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Âç±«¤ÇÊø¤ì¤¿²Õ½ê¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ººÃæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åá¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ½¤Î¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤âÆ±»þ¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂå¤«¤é¹¾¸Í¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊõ¤¬½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬ÅÄÄ®¡£¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Ï»ñÎÁ´Û¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£39Ç¯¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿µì¡¦Áê¸«Â¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£°ð³À¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢120Ç¯¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶â¸Ë¤â³«¤±¤ëÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£
¶ÌÃÖ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â¸Ë¤Ï¸°¤È¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÆó½Å¥í¥Ã¥¯¼°¤Ç¡¢Ç¯Âå¤ÏÌÀ¼£´ü¡£¥µ¥Ó¤È·ÐÇ¯Îô²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¸°¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥Ð¡¼¤â¥À¥¤¥ä¥ë¤âÎô²½¤ÇÆ°¤«¤ºÂç¶ìÀï¡£2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«¾û¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´À½¤ÎÆâÈâ¤ò³«¤¯¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶õ¤ÎÃª¤ÈÂç¾®4¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¡£
¤Þ¤º¤Ïº¸¾å¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£Â³¤¯±¦¾å¤ÈÃæ±û¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¥í¥±½éÄ©Àï¤ÎÅÔÎ±¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µÞ¤¤çÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©Æâ¡¦ËÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛ110Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê²°Éß¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÊì²°¤Î¤Û¤«Î¥¤ì¤ÈÂ¢¤â¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤Ï300ÄÚ¤È¹Âç¤Ç¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤Î¾¾¸¶¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó8Ç¯Á°¤Ë¸µ¤Î»ý¤Á¼ç¤«¤éÉô²°¤ÎÃæ¿È¤´¤È²°Éß¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶â¸Ë¤â¤½¤ÎºÝ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡£
ÁëÊÕ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â¸Ë¤Ï¡¢ÂçÀµ´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¹â¤µ40cm¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¶ÌÃÖ¤¬ºÆ¤ÓÄ©¤à¤È¡¢¤Ê¤ó¤È5Ê¬¤Ç³«¾û¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Î¶â¸Ë¤âÃæ¿È¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£¤ªÊõ¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÄ®¤È²°Éß¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ÕµÁ¤¢¤ë¶â¸Ë³«¾û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î31Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ã³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡äÊÉ¤Ë43Ëç¤Î¾®È½!?°¦ÃÎ¡¦¹¬ÅÄÄ®¤Ç120Ç¯Ì²¤ëÆæ¤Î¤ªÊõ
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÔÎ±ÂóÌé¡Ê¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦¹¬ÅÄÄ®¡£Ä®¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹¬ÅÄÄ®¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡×¤Ë¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¹¬ÅÄÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î³Ø·Ý°÷¡¦°ð³À¤µ¤ó¡£
¡Ö¹¬ÅÄÄ®¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡×¤Î²°³°¤Ë¤Ï¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¼ÚÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¡Ö°°¸÷¡×¤¬¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢È¯·¡Ä´ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆìÊ¸»þÂå¤ÎÅÚ´ï¤ä¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï2Îã¤·¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÎ¶Ê¸Æ©Ä¦ÂÓ¶â¶ñ¡×¡ÊÂÓ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÁõ¾þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë¶â¶ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¤Ï43Ëç¤â¤Î¾®È½¤Î¼Ì¿¿¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ñÎÁ´Û¶á¤¯¤Î¿ð±À»³ËÜ¸÷»û¤ËÌ²¤ë¿¼¹Â¾¾Ê¿²È7ÂåÅö¼ç¡¦¾¾Ê¿ÃéÍº¤ÎÊè¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Âç±«¤ÇÊø¤ì¤¿²Õ½ê¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ººÃæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åá¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ½¤Î¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤âÆ±»þ¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂå¤«¤é¹¾¸Í¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊõ¤¬½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬ÅÄÄ®¡£¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Ï»ñÎÁ´Û¤Î°ì³Ñ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£39Ç¯¤Þ¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿µì¡¦Áê¸«Â¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£°ð³À¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢120Ç¯¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
³«¾û¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶â¸Ë¤â³«¤±¤ëÌµÅ¨¤Î¸°¿¦¿Í¡¦¶ÌÃÖ¶³°ì¡£
¶ÌÃÖ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â¸Ë¤Ï¸°¤È¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÆó½Å¥í¥Ã¥¯¼°¤Ç¡¢Ç¯Âå¤ÏÌÀ¼£´ü¡£¥µ¥Ó¤È·ÐÇ¯Îô²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¸°¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥Ð¡¼¤â¥À¥¤¥ä¥ë¤âÎô²½¤ÇÆ°¤«¤ºÂç¶ìÀï¡£2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«¾û¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´À½¤ÎÆâÈâ¤ò³«¤¯¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶õ¤ÎÃª¤ÈÂç¾®4¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¡£
¤Þ¤º¤Ïº¸¾å¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£Â³¤¯±¦¾å¤ÈÃæ±û¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ð³À¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¥í¥±½éÄ©Àï¤ÎÅÔÎ±¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µÞ¤¤çÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©Æâ¡¦ËÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛ110Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê²°Éß¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÊì²°¤Î¤Û¤«Î¥¤ì¤ÈÂ¢¤â¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤Ï300ÄÚ¤È¹Âç¤Ç¤¹¡£
°ÍÍê¼ç¤Î¾¾¸¶¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó8Ç¯Á°¤Ë¸µ¤Î»ý¤Á¼ç¤«¤éÉô²°¤ÎÃæ¿È¤´¤È²°Éß¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶â¸Ë¤â¤½¤ÎºÝ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡£
ÁëÊÕ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â¸Ë¤Ï¡¢ÂçÀµ´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¹â¤µ40cm¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¶ÌÃÖ¤¬ºÆ¤ÓÄ©¤à¤È¡¢¤Ê¤ó¤È5Ê¬¤Ç³«¾û¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Î¶â¸Ë¤âÃæ¿È¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£¤ªÊõ¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÄ®¤È²°Éß¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ÕµÁ¤¢¤ë¶â¸Ë³«¾û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£