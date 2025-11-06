

Foorin（2025年）

Ｅテレの幼児・こども・10代向け番組が一堂に会し、こどもたちのハートを動かす一年に一度の生放送お祭り企画『スゴEフェス2025』が、11月８日NHK Eテレで第１部が午後４時、第２部が午後６時50分から生放送される。Foorinの活動終了から４年、成長した５人がVTRで登場。「パプリカ」への思いを語る。キンタロー。がニャンちゅうのモノマネで指プルに挑戦する。

『スゴＥフェス2025』放送100年を迎えた今年のテーマは「みんな de HAPPY」。こどもたちはもちろん、かつて こどもだった皆さんも心がぽかぽかと幸せな気分になれる歌あり、ゲームあり、クイズあり、見どころ満載の企画を11月８日生放送で届ける。

FoorinがVTRで出演。「みんなのうた」視聴者が選ぶ『好きな曲』ベスト10入りを果たした「パプリカ」。活動終了から４年。成長した５人がパプリカへの思いを語る。果たしてパプリカは何位にランクインしたのか？

キンタロー。が天才てれびくんの名物企画「指プル」に挑戦。Ｅテレの仲間にふん装して「指プル」に挑戦。ニャンちゅう以外にもどんな姿が見られるのか？

そして、ゴールすることはできるのか？※「指プル」とは、指に磁石を装着して、金属製のコースに触れずにゴールを目指す企画です。

キンタロー。コメント

Eテレには娘たちがお世話になっています。スゴEフェスでは、天才てれびくんの「指プル」企画にＥテレの大人気キャラクターにふん装して挑戦します。本来ならふん装するのに１時間かかるようなものを、生放送なのでポンポンポンと出すので温かい目で見てください。お楽しみに！ By キンタロー。

第１部よきまる生バンドとHAPPYソングを歌おう

「The Wakey Show」「おかあさんといっしょ」「天才てれびくん」などからＥテレの仲間たちが大集合。こどももおとなもHAPPYになれる歌を「ウェルカム!よきまるハウス」の亀ちゃん（亀田誠治）率いる“よきまるバンド”の生演奏でドドンと披露。生演奏以外の曲も豪華なコラボレーションで届ける。誰がどの曲をどの順番で歌うのかは当日のお楽しみ。

第２部「天才てれびくん」「Ｎコン」「みんなのうた」歴代の名曲でHAPPY！

今年は放送100年。「天才てれびくん」「Ｎコン」「みんなのうた」が生み出した数々の名曲の中から視聴者アンケートで選ばれた『好きな曲』ベスト10を発表。それぞれの番組で上位に選ばれた曲をスペシャルパフォーマンスで披露します！惜しくもベスト10を逃した名曲がコチラ。

他にも、Ｅテレの名シーンをクイズで振り返る企画やこれまで番組がユニセフとセサミワークショップと連携して集めてきた「for every child(すべての子どものために必要だと思うこと)」のメッセージをもとに、こどもMCたち（てれび戦士・ミドリーズ・村山輝星・増田梨沙）が考えた、すべての子どもたちがHAPPYになるための“スゴＥフェスこども宣言”の発表など盛りだくさん。番組情報『スゴEフェス2025』【放送予定】11月８日（土）第１部:午後４時00分〜 第２部:午後６時50分〜 (生放送)★NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定▶番組ホームページhttps://www.nhk.jp/g/ts/XK8489XNR4/