人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が６日、都内でディレクターを務めるジュエリーブランド「ＱＵＥＳＥＲＡ（ケセラ）」のポップアップのオープンを前に取材会を行った。

ブランド１周年を記念して作った記念アイテムは初めてパールを使用。自身が描き下ろしたハートマークや、ブランドの頭文字「Ｑ」のロゴをあしらった。この日は記念アイテムのブレスレットやピアスなど、全１０点のアイテムを着用した。

ディレクターであることを数日前まで公表しておらず「単なるグッズではなくジュエリーブランドとしての価値もつけたくて、あえて名前を伏せていた。たくさんの方に届いてほしいという思いで、１周年のタイミングで公表した」と語った。

とはいえ、ジュエリーをアピールしたくてもできない状況に「めちゃめちゃ我慢した」という。実際に“匂わせ”も試みており「インスタグラムにあげる写真の４枚目ぐらいで、ちょっとアップにしてみたりとか」と明かして笑わせた。

ライブの時も含めて毎日身につけているという中島は「今後、ファンの皆さんと『おそろい』ができるのでワクワクしている」。事務所の先輩でもあるＥＸＩＬＥ・ＴＥＴＳＵＹＡにも褒められ「めちゃくちゃ素敵だねと言われた。経営で難しいことがあったら聞けよ、とも言っていた。ＴＥＴＳＵＹＡさんにもつけてほしい」と願った。

今後も手がけたいアイテムがあることを明かし、「手にとっていただいた方が好きだと思ってくださるなら（ブランドを）続けていきたい」と目を輝かせた。初のポップアップは都内で７日から９日まで行われる。