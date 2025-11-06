洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）を公表した歌手・美川憲一が６日、公式サイトを更新し、１６日に広島県内で開催される歌謡ショーの出演を取りやめることを発表した。歌手・川中美幸が代打出演する。

同サイトでは、今月１６日に広島・安芸市で出演予定だった「フジグラン安芸３０周年 開店記念祭」ついて、「美川の体調が万全ではないため今回は出演を見送らせていただく運びとなりました」と報告した。

美川はこの日、インスタグラムも更新し「フジグラン安芸さまの記念祭へは川中美幸さんが出演してくださいます。とっても素晴らしい歌声だから、皆様楽しんで下さい」とつづった。

美川は先月１０日、１２月６日に都内で予定していたクリスマスライブを中止することを発表していた。体調については「術後の経過は順調ですが、ペースメーカーが安定して固着するまでに時間がかかること、入院による体力、筋力の低下も見られた」などと説明していた。

◆美川公式サイトのコメント全文

１１月１６日（日）『フジグラン安芸３０周年 開店記念祭』への出演を予定しておりましたが、美川の体調が万全ではないため今回は出演を見送らせていただく運びとなりました。まことに申し訳ございません。

フジグラン安芸さまの記念祭には川中美幸さんが出演してくださります。楽しみにしてくださっていたファンの皆様には本当に申し訳ございません。重ね重ねお詫び申し上げます。