¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Å·¹ÄÇÕÁÈ¤ÎÂåÉ½Áª³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤È¥¯¥é¥Ö¤¬ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¶Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¦ËÅÄ¥¹¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£²£¶¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î³èÆ°¤«¤é¤ÏÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¡¢£Í£ÆÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê¤È¤â¤ËÄ®ÅÄ¡Ë¡¢£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¤Î£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤é¤¬³°¤ì¤¿¡£¤±¤¬¤Î£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤âÏ¢Â³¤ÇÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÅ·¹ÄÇÕÁÈ¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£É£×¡Ê¹ñºÝ»î¹ç´ü´Ö¡Ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¾·½¸¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Ä´À°¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤º¤Ë£É£×¤Î´ü´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¸ø¼°Àï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï³Ð¸ç¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ä¤Ï¤ê¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£Ê£Æ£Á¤ÎÊý¡¹¤â¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¡¹¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤ÎÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½Å¡¹Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¥¯¥é¥Ö¤¬ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£