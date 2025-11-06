「これ天才的！」助産師さんが編み出した新生児の"泣きピタ"アイデアに67,000いいねの嵐！まさかの姿で安定感爆上がり【ママリ】

助産師さんに泣きついたら、予想外の姿で戻ってきた新生児に6.7万いいね

子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、鬼ダイ@🐝(@37ushi)さんが投稿した新生児の写真です。出産後、初めて赤ちゃんと一緒に過ごす日はうれしいと同時に、どう接してよいかドキドキもするものでしょう。





鬼ダイ@🐝さんは母子同室初日に、赤ちゃんがなかなか寝てくれないので、助産師さんに泣きついたそう。さすがに、出産で疲労しているママにはつらいですよね。すると、助産師さんが赤ちゃんを連れて行き、戻ってきたときは予想外の姿に…

©37ushi

母子同室初日、勝手もわからないし全然寝てくれなくて助産師さんに泣き付いたらおにぎりにされて戻ってきた息子

おにぎり姿になって戻ってきた赤ちゃん。なんと愛らしいフォルムでしょうか。このおにぎり巻きは、おなかの中にいたときの姿勢に近い状態になり、赤ちゃんがリラックスできるそうです。きっとスヤスヤと眠れたことでしょう。



この投稿には「包まれ感も立った髪の毛も大変かわいいです」「助産師さんの「おにぎり化」スキル、安定感ありすぎる」「世界一かわいいおにぎり」などのリプライが寄せられていました。似たようなフォルムから、「おひな巻き」と呼んでいる方もいるようです。



母子同室で不安なことや分からないことがあれば、助産師さんや看護師さんに相談すると安心ですね。新生児ならではのおにぎり姿、いつまでも見ていられるほど愛おしい写真の紹介でした。

パパに叱られた息子、「粋な反論」

ご紹介するのは、こにふぁー(@konifar)さんが投稿した親子のほほえましいエピソードです。社会のルールを理解したり、危険から自分で身を守るためにも、叱るということは「しつけ」として必要なことですよね。もちろん、子どもにも言い分があるかもしれないので、一方的に叱るのではなく、親子でしっかり向き合うことが大切なのでしょう。



ある日、こにふぁーさんが子どもを叱っていたところ、息子さんが予想外の粋な反論をしてきたそうです。

息子氏を叱ってたら「まだ育ててる途中でしょ！！！」などと粋な反論をするようになってきた

息子さんは、どこかでこの言葉を学習したのでしょうか。状況に応じて言葉を上手に使いこなしていますね。一生懸命頭を使って出た反論だと思うと、愛おしくなりますね。



この投稿には「子どものこういうおもしろ反論結構好き」「順調に育ってますね」などのリプライが寄せられていました。自分の思いや考えも理解してほしいという気持ちからの、反論だったのかもしれませんね。すべてにおいて、成長の過程なのでしょう。



子どもは時折、ドキッとする発言をすることもあり驚かされますよね。叱られた息子さんのかわいい反論に、思わずクスッと笑いたくなるエピソードでした。

愛娘の横顔が「しんちゃんほっぺ」

ご紹介するのは娘さんとの日常をXで発信している、ぴぃ🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。子どものほっぺはもちもちでかわいいですよね。ぴぃさんは「まだまだしんちゃんほっぺは健在だった」と娘さんの横顔をカメラに収めました。クレヨンしんちゃんの、しんのすけくんそっくりなほっぺに、思わず笑顔になるはず。

©pienpien0506

歩き始めて全体がシュッとしてきたな…って思ってたけどまだまだしんちゃんほっぺは健在だった…🙏

ずっと眺めてられるワ

見事にぷっくりとしていて、まさにしんちゃんのほっぺですね。お肌がもちもちでうらやましくなってしまいます。子どものすやすやと眠っている姿を見ていると、温かい気持ちになりますね。どんな夢を見ているのでしょうか。



この投稿には「とろけそうなもちもちほっぺ」「お餅が食べたくなりました」といったコメントが寄せられていました。こんなにもほっぺがもちもちなのは子どもの特権。ずっと眺めていられますね。見事なしんちゃんほっぺに思わず笑顔になる、すてきな投稿でした。

