FANTASTICS中島颯太、優しすぎる八木勇征に苦笑い 極秘のジュエリーブランドについて「『今日のピアスかわいいね』と振ってきた」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が6日、東京・中目黒でジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のPOP UPのオープン前日取材会を開催した。
【写真】キュートすぎ！ルダハートポーズで笑顔の中島颯太
1周年を迎えるのを機に、中島が同ブランドのディレクターだったことが発表された。アニバーサリー限定のブレスレット、イヤリングを着用し、イヤーカフ、バングル、ネックレスなど同ブランドのジュエリー計10点を身につけた中島は「発表の『1年ほど前から実はディレクターをしていた』という形で立ち上げていたんです。もともとジュエリーをやってみたいという思いもありながら、皆さんに自分のポジティブだったり、皆さんに届ける何かがほしいな、と。スペイン語で『ケ・セラ・セラ』が『なるようになるさ』という意味合いがあった。そこから取って、今までなかった『ケセラ』という言葉で、皆さんにポジティブなものだったり、思いを届けられたらなと作っておりました」と話した。
極秘で進められていたが“匂わせ”をしたことも。「SNSで上げた写真にちょこっと着けていたり、 4枚目ぐらいのちょっとアップにしてみたり、ネックレスだけの投稿をしていたりした（笑）」と照れ笑い。バレる寸前のできごともあったそう。「まだ発表してない段階の時にメンバーにはジュエリーブランドをやることを言っていたんです。『あまり触れないようにしていただきたいです』と言ってたんですけど、1発目に着けたインスタグラムライブの時に（八木）勇征くんと2人で、たぶんジュエリーを見てほしいという思いの優しさで『今日のピアスかわいいね』と振ってきたんですよ…。あれだけは本当にやめてほしかった…。まだ言っちゃいけないのに謎の下手くそなパスが…。『かわいいですよね』と言ったんですけど、危なかったです。最初にバレるところでした」と苦笑いを浮かべていた。
中島がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のブランド1周年を記念した初のPOP UP。1周年限定アイテムはパールを使った特別なアイテムで、中島が描き下ろした「ハート」「Q」のロゴがポイントになったコレクションになっている。また、1万5000円（税込）以上購入するとノベルティとして『QUESERA』オリジナルトートバッグがもらえる。
7日から9日まで開催される。
