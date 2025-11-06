2児の母・佐々木希、ハマっている編み物で「娘ちゃんのスヌード」を手作り「手がめちゃくちゃきれい」「綺麗な目」
俳優・モデルの佐々木希（37）が6日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近ハマっているという編み物動画を公開した。
【動画】「なんちゅう可愛さやねん」ファン絶賛、長女のために編み物をする佐々木希
佐々木は「お仕事の合間に娘ちゃんのスヌードを編む」と題したショート動画で、「新たな現場の撮影の合間に編んでおります」と話し、慣れた感じの手さばきで長女（2）のために編み物をする姿を披露している。
今回は、10号のかぎ針を使用しており「サクサク編めるのでおすすめです」と使用感を紹介し、「私の大好きな編み方、長々編みでございます」と好きな編み方を明かしていた。
仕事の合間に撮影されたオフな姿に、ファンからは「信じられんくらい綺麗な目してる」「なんちゅう可愛さやねん。やばすぎ」「いや。どうなってんねん。完璧やろ」「美人で、料理が上手くて器用って、どんだけ〜」「年齢が出ると言われる手がめちゃくちゃきれい」などのコメントが寄せられている。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男（7）、23年4月に長女の誕生を報告した。
