千秋、ヒロミ・チョコプラ長田＆松尾との“80年代風”レトロ撮影に感激「人生でやりたいことのひとつだったからとっても嬉しかったです」
タレントの千秋が6日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントのヒロミ（60）、チョコレートプラネットの長田庄平（45）、松尾駿（43）と共に“80年代風”のレトロ撮影に挑んだ姿を公開した。
【写真】「人生でやりたいことのひとつ」千秋が公開した“80年代風”レトロ撮影ショット
投稿では、「マルベル堂で80年代風に撮影してもらいました 人生でやりたいことのひとつだったからとっても嬉しかったです」とコメント。
公開された写真では、ピンクを基調にしたスタジオで、80年代アイドル風の衣装に身を包んだ千秋が、マイクを手に明るい笑顔を見せている。ほかにも、ヒロミや長田、松尾と共に、ラジカセや電話を手にポーズを取るショットも披露され、当時のカルチャーを彷彿とさせる世界観に仕上がっている。
