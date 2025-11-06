6日の参議院・代表質問で、立憲民主党の塩村あやか議員の質問に高市早苗総理が答えた。

【映像】淡々と「自分の老後」を語る高市総理（実際の様子）

塩村議員は「我が国では、65歳以上の1人暮らしが急増しており、2040年には1041万人に達すると推計されている。65歳以上の世帯では、単身世帯が全体の半数を超える状況だ」と説明。

その上で、看取りや死後の手続きなどの不安を背景に、生前の遺言や財産管理などに関わる「看取り業者」によるトラブルが多発している状況下で所管省庁が不明確である点に懸念を示した。

これに高市総理は「高齢者一人ひとりが最期まで安心して暮らせるような社会にすることが重要だ。おそらく私自身も高齢おひとり様になるんだろうなと思っております。ご指摘の死後の手続きなどを行う民間事業者について、政府では利用する高齢者の保護の観点から、昨年6月に遵守すべき法令、契約に関する留意事項などをまとめた『高齢者等終身サポート事業者ガイドライン』を策定している。厚生労働省を中心とした関係省庁が連携して、このガイドラインの周知を始め、適正な事業運営の確保に努めている」と回答した。

高市総理は山本拓元衆議院議員と結婚しているが、実子はいない。

（ABEMA NEWS）

