ボクシングのダブル世界戦が１２月１７日、両国国技館で行われることが６日、発表された。

世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は、同級暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と団体内王座統一戦。ＷＢＡライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）は、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）同級王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と２団体王座統一戦を行う。堤は目の手術の影響で休養王者となっていたが、正規王者のアントニオ・バルガス（米）が諸事情で試合ができなくなったため、正規王者に復帰した。

東京都内で行われた記者会見で堤は「対戦相手がバルガスから変わり、動揺もあったが、（ドネアは）誰もが知るレジェンド。戦えることをとても光栄に思う。すごく仕上げてくると思うので、こっちもいつも通り全力を尽くして勝ちたい」と語った。ドネアは井上尚弥（大橋）と２度の激闘を演じた５階級制覇の名王者。

高見は７月に王座を奪取し、世界王者として臨む初戦がいきなり統一戦になった。高見は「こういった機会を頂けたことにすごく感謝している。この機会をしっかりものにしたい」と意気込みを語った。