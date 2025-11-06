À¤³¦°ì¤Î¥é¥ê¡¼¼Ö¤¬¡Ö¸ø±à¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¡¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÇúÁö¤¹¤ë¡ÈÈóÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¡É¤Ë¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè13Àï ¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê11·î6Æü¡¿¥Ç¥¤1¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸ø±à¤ÎÃæ¤òÇúÁö¡ªÈ¿¶Á½¸¤á¤¿¡ÈÈóÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¡É
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè13Àï¡Ø¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¸©¤È´ôÉì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï6Æü¸áÁ°Ãæ¤ËÎý½¬Áö¹Ô¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø±à¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤ò¼ÀÁö¤¹¤ëÈóÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ï¶¥µ»³«»ÏÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥·¥ó¤ÎÄ´»Ò¤ä¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î°È¥±ÃÓ¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸á¸å³«»Ï¤ÎSSS1¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Îý½¬Áö¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä«¤«¤é¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¤ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¸¥¨¤À¡£8²ó¤Î²¦¼Ô³ÍÆÀ¿ô¤ò¸Ø¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ª¥¸¥¨¤Ï¡¢º£µ¨¤ÏÁ´Àï»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸õÊä¤Î°ì¿Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÃæÈ×¤Î¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¢ÌÚ¤Î¼þ°Ï¤ò²ó¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¸ø±à¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¸ø±àÁ´³«Áö¹Ô¤·¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¤ÎÃÝ²¬·½»á¤â¡ÖÉáÃÊ¤³¤³¤òÊâ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤³¥é¥ê¡¼¥«¡¼Áö¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡Ù¤È¡¢¤¢¤È¤Ç´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¡¢¸ø±à¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤¬ÇúÁö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢À¸´ÑÀï¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£6Æü¤Î¥Ç¥¤1¤Ï¸á¸å4»þ5Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SS1¤Ç¶¥µ»³«»Ï¡£¥ª¥¸¥¨¤Ï4°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë